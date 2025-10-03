मतलबी पार्टनर को डील करने के लिए अपनाएं ग्रे रॉक मेथड, लाइफ में लौट आएगा खोया सुकून know how to deal with selfish partner with gray rock method to regain your lost peace in life, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
मतलबी पार्टनर को डील करने के लिए अपनाएं ग्रे रॉक मेथड, लाइफ में लौट आएगा खोया सुकून

दुनिया में हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास खबरें यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन 

Manju Mamgain हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 03:12 PM
हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी तारीफ करते हैं, अपना सुख देखते हैं और आत्मकेंद्रित होते हैं। अगर आपके पति, भाई-बहन, बच्चे या कोई दूसरे निकट के रिश्तेदार ऐसे हैं तो आप क्या करेंगी? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विक्टर वूड कहते हैं, ‘ऐसे व्यक्तियों के साथ जिंदगी बिताने वाले अकसर खुद अवसाद, कुंठा और तनाव के शिकार हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसे पार्टनर के साथ कैसे बिना तनाव के जिंदगी बिताएं।’ एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई कि अगर आप आत्मकेंद्रित व्यक्तियों के साथ ग्रे रॉक मेथड अपनाएंगी तो आपकी जिंदगी सुकून में रहेगी। इस तकनीक में ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको भावनात्मक तौर पर कम जुड़ना होगा, उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी होगी, उनसे बातचीत भी कम करनी होगी, उनके साथ रहते हुए भी अपने लिए एक जगह बना कर अपना काम करना होगा। उनकी किसी बात से प्रभावित होना बंद करना होगा और उनकी बात में हां में हां मिलाना बंद करना होगा। इस क्रिया से आपकी कुंठा दूर होगी और सामने वाले को अहसास होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है।

लैंगिक समानता लाएगी दुनिया में तरक्की

संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रश्न उठाने वाली संस्था यूएन वीमन ने हाल ही में लैंगिक समानता को लेकर एक बड़ा आयोजन किया। न्यूयॉर्क में हुए इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि पूरे विश्व में लैंगिक समानता पर अभी काम करना होगा। इस सम्मेलन में 117 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि अगर हर देश में काम को ले कर लैगिंक समानता हो तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 2050 तक पांच गुना तक बढ़ जाएगी। हर देश की सरकार को ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। हर तरह की नौकरी में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर वेतन मिले, काम करने की सुविधा मिले और स्वस्थ माहौल मिले तो पूरी दुनिया की महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ पाएंगी।

भारत में बढ़ रहा है सिजेरियन प्रसव

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त ऑपरेशन से 10 से 15 प्रतिशत बच्चों का जन्म हो रहा है। भारत इस मामले में पूरी दुनिया के अनुपात में आगे है। मात्र आंध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव सर्जरी से हो रहे हैं। इस बात पर हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए डॉक्टरों को मना किया कि अगर मेडिकल तौर पर जरूरी ना हो, तो वे ऐसा ना करें। हमारे देश में सिजेरियन प्रसव को कई चीजें प्रभावित करती हैं, जिनमें खास या शुभ मुहूर्त में जन्म, प्रसव की पीड़ा से छुटकारा आदि प्रमुख हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि सर्जरी से बच्चा पैदा करना सामान्य प्रसव का विकल्प नहीं हो सकता। सामान्य प्रसव मां के लिए भी सेहतमंद रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लड़कियों को आसानी की वजह से कभी सिजेरियन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस अप्राकृतिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें स्त्री के शरीर को वापस सामान्य होने में वक्त लगता है।

