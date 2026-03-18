मारवाड़ी शादी की मजेदार रस्म जिसमें नीम छड़ी से होती है दूल्हे की धुलाई! जानें अनोखा रिवाज
भारतीय शादियों में तरह-तरह के रीति-रिवाज होते हैं। कुछ रिवाज बेहद अजीबोंगरीब होते हैं। ऐसी ही एक रस्म मारवाड़ी शादियों में होती है जिसमें नीम की छड़ी से दूल्हे की मजाकिया पिटाई की जाती है। जानिए, मारवाड़ी शादी में नीम की छड़ी से होने वाले अजब-गजब रिवाज।
भारतीय शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्की दो परिवारों का मिलन होता है। इंडियन वेडिंग में तरह-तरह के रिति-रिवाजों को पूरा किया जाता है। ये रिवाज क्षेत्र और धर्म के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ मूल बातें लगभग हर जगह एक जैसी होती हैं। शादी की रस्मों की बाद करें तो ये रोका सेरेमनी से शुरू होकर पग फेरे पर खत्म होती हैं। इस बीच में कई तरह के रिवाजों को पूरा किया जाता है। मारवाड़ी शादियों में नीम की छड़ी से दो मजेदार रस्मों को पूरा किया जाता है। इन दोनों रसमों में मजाकियां तौर पर दूल्हे की हल्की पिटाई की जाती है। यहां जानिए क्या है ये रिवाज और क्यों की जाती है ये रस्म।
दूल्हे के स्वागत में नीम झड़ाई
मारवाड़ी शादियों में दुल्हा जब बारात लेकर दरवाजे पर आता है तब द्वार पह दुल्हन की बहन और भाभी इस रस्म को करती हैं। इस दौरान बहन और भाभी मिलकर दूल्हे का रास्ता रोकती हैं और यहीं पर नीम छड़ी की रस्म निभाई जाती है। इसमें सजी हुई नीम की छड़ी से दूल्हे को धीरे-धीरे छूती हैं और हंसी मजाक में थोड़ा मारती भी हैं। माना जाता है कि नीम की छड़ी से दूल्हे को छूने पर उस पर से बुरी नजर हट जाती है और वह निगेटिव एनर्जी से बचता है। इसके अलावा यह रस्म यह देखने के लिए भी होती है कि दूल्हे में कितनी सहनशीलता है। इसके अलावा पुराने समय में बारातें दूर-दूर से धूल-मिट्टी में आती थीं। ऐसे में नीम की पत्तियों का स्पर्श एक तरह से सैनिटाइजेशन माना जाता था।
दुल्हा-दुल्हन और देवर-भाभी की छड़ी मार रस्म
मारवाड़ी शादियों में जब दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल में आती है तब दुल्हा-दुल्हन और देवर-भाभी के बीच नीम छड़ी मार रस्म की जाती है। ये रस्म सबसे पहले दुल्हा-दुल्हन निभाते हैं इसमें दोनों के हाथ में नीम छड़ी दी जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को इससे छूते हैं कुछ जोड़े तो मजाकिया अंदाज में एक दूसरे को मारते भी है। दुल्हा-दुल्हन के बाद ये रस्म देवर-भाभी के बीच होती है। कहते हैं कि इस हंसी-मजाक वाली रस्म से दुल्हन की झिझक खुल जाती है और वह परिवार के साथ घुल-मिल जाती है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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