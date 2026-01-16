Hindustan Hindi News
इमोशनल मैच्योरिटी: वो 6 हुनर जो आपके बिखरते रिश्तों में जान फूंक सकते हैं

इमोशनल मैच्योरिटी: वो 6 हुनर जो आपके बिखरते रिश्तों में जान फूंक सकते हैं

संक्षेप:

Emotional Maturity in Love : प्यार में मैच्योर होना मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब है कि टूटने पर आप एक-दूसरे को दोष देने की जगह, साथ मिलकर संभलना जानते हैं। यही प्यार को गहराई देता है और रिश्ते को टिकाऊ बनाता है।

Jan 16, 2026 11:47 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर हम रिश्तों में केवल 'प्यार' को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में परिपक्वता वह आधार है जो उस प्यार को तूफानों के बीच भी थामे रखती है। यह खुद को सही साबित करने की जिद से ऊपर उठकर, दूसरे को समझने की उदारता दिखाने का नाम है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं और हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की जगह स्थिति की गहराई को देखते हैं, तब आप सिर्फ एक बेहतर पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। आसान शब्दों में समझें तो प्यार में इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं होता कि आप कभी दुखी न हों, नाराज न हों या असुरक्षित महसूस न करें। इसका मतलब होता है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें रिश्ते के खिलाफ हथियार नहीं बनाते। इमोशनल मैच्योरिटी वह क्षमता है, जहां प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि समझ, स्थिरता और सम्मान का अनुभव बन जाता है।

गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक, निदेशक और एक प्रमुख मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनाइट, कहती हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। इसमें सीखना भी होता है, गलती करना भी और फिर बेहतर करना भी। प्यार में मैच्योर होना मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब है कि टूटने पर आप एक-दूसरे को दोष देने की जगह, साथ मिलकर संभलना जानते हैं। यही प्यार को गहराई देता है और रिश्ते को टिकाऊ बनाता है।

प्यार में इमोशनल मैच्योरिटी कैसे आती है?

जब प्यार सिर्फ एहसास नहीं, समझ भी हो

शुरुआती प्यार में भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। सब कुछ नया, गहरा और रोमांचक लगता है। लेकिन जैसे-जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। मैच्योर प्यार में इंसान यह समझता है कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी सीमाएं हैं, थकान है, डर है। हर बात को व्यक्तिगत अपमान या रिजेक्शन की तरह नहीं लिया जाता।

अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना

इमोशनली मैच्योर व्यक्ति यह नहीं कहता कि ‘तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ।’ वह यह समझता है कि उसकी भावनाएं उसकी अपनी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टनर का व्यवहार मायने नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को समझना जरूरी है। मैच्योर प्यार में इंसान भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें बिना सोचे-समझे बाहर भी नहीं फेंकता।

कम्युनिकेशन में ईमानदारी और स्पष्टता

इमोशनल मैच्योरिटी का बड़ा संकेत साफ बातचीत भी है । इमोशनली मैच्योर लोग इशारों में बात नहीं करते, न ही सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वह सब खुद समझ ले। वे अपनी जरूरतें, परेशानियां और सीमाएं शब्दों में रखते हैं। इसमें दोषारोपण नहीं होता, बल्कि साझेदारी होती है। ‘तुम हमेशा ऐसा करते हो’ की जगह ‘मुझे ऐसा महसूस होता है’ जैसी भाषा इस्तेमाल होती है।

असहमति में भी सम्मान बनाए रखना

हर रिश्ते में मतभेद होते हैं। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी यह तय करती है कि उन मतभेदों को कैसे संभाला जाए। मैच्योर प्यार में लड़ाई जीतने की नहीं, रिश्ता समझने की कोशिश होती है। चुप्पी, ताना या भावनात्मक दूरी की जगह बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है। गुस्से में भी अपमान नहीं किया जाता, क्योंकि सामने वाले की गरिमा रिश्ते से ज्यादा अहम होती है।

स्पेस और कनेक्शन का संतुलन

इमोशनली मैच्योर लोग यह समझते हैं कि प्यार में स्पेस का होना दूरी नहीं है। हर इंसान को अपने लिए समय चाहिए, अपनी पहचान चाहिए। मैच्योर प्यार में पार्टनर की दुनिया को खतरे की तरह नहीं देखा जाता। भरोसा होता है कि कनेक्शन स्पेस से कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत होता है।

अटैचमेंट नहीं, चॉइस

मैच्योर प्यार जरूरत से नहीं, पसंद से जुड़ा होता है। इसमें डर नहीं होता कि सामने वाला चला जाएगा, इसलिए उसे पकड़कर रखना जरूरी है। बल्कि यह विश्वास होता है कि दोनों रोज एक-दूसरे को चुन रहे हैं। इमोशनल मैच्योरिटी प्यार को बोझ नहीं बनने देती, वह उसे सुरक्षित बनाती है।

