Kiss Day 2026 Wishes : होंठों से छू लो तुम... किस डे पर पार्टनर को भेजें टॉप 10 रोमांटिक मैसेज, शर्म से चेहरा होगा लाल
Happy Kiss Day 2026 Wishes In Hindi : ये दिन सिर्फ रोमांटिक कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने रिश्ते में वॉर्मथ और इमोशनल बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर को किस डे विश करना चाहते हैं तो यहां दिए हुए किस डे के खास मैसेजेस आपके काम आ सकते हैं।
Kiss Day 2026 Wishes, Messages, Quotes, Shayari, Status : वैलेंटाइन वीक में रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और प्रॉमिस डे और हग डे मनाने के बाद सबसे रोमांटिक दिन किस डे को माना जाता है। ये दिन सिर्फ रोमांटिक कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने रिश्ते में वॉर्मथ और इमोशनल बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर को किस डे विश करना चाहते हैं तो यहां दिए हुए किस डे के खास मैसेजेस (Happy Kiss Day Messages) किस डे कोट्स और किस डे शायरी शुभकामना संदेश आपके लिए ही हैं।
किस डे के विशेज | Happy Kiss Day 2026 Wishes In Hindi
1- लबों की नरमी से आज इकरार कर लूं
जी भर के आज तुझे प्यार कर लूं.
Happy Kiss Day
2- तेरी एक हल्की सी किस,
मेरे दिल का सुकून बन गई।
लबों की वो मुलाकात,
मेरी हर ख्वाहिश बन गई।
3- लबों से लब मिले जब,
वक़्त भी ठहर सा गया।
तेरी एक प्यारी सी किस में,
पूरा इश्क़ समा गया।
4- मोहब्बत खामोशी से मुकाम तक पहुंची है
दिल को मंजिल हासिल कर लेने दो
लबों को लबों से छू लेने दो
हैप्पी किस डे 2026
किस डे कोट्स इन हिंदी (Kiss Day Quotes 2026)
5- दिल अब बस तुझे ही चाहता है
तेरी यादों में हमेशा खो जाता है
लग गई है तेरे इश्क की आदत
तेरे होंठों को चूमने को दिल चाहता है
हैप्पी किस डे 2026
6- चल रहा है प्यार का मौसम, थोड़ा कर लें प्यार
करते हैं मोहब्बत बांहों में भर लें आज
चलों आज तुम्हें अपनी संपनों की दुनिया घुमाएं
प्यार करें इतना की आपको हमेशा के लिए अपना बनाएं
Happy Kiss Day 2026
7- कहने को अल्फाज बहुत थे दिल में,
पर एक किस ने सब बयां कर दिया..
Happy Kiss Day
किस डे मैसेज इन हिंदी ( Kiss Day Message 2026)
8- मोहब्बत यूं ही मुकम्मल नहीं होती,
एक किस उसे और गहरा बना देती है..
Happy Kiss Day
9- एक किस में छुपा जो एहसास मिला,
वो हर लफ्ज से कहीं ज्यादा खास लगा..
Happy Kiss Day
10- बातें तो बहुत की हमने अब तक
चलो आज खामोशियों को आवाज़ देते हैं,
तुम बंद कर लो अपनी ये झील सी आंखें
हम तुम्हारे माथे पर एक प्यारा सा ‘एहसास’ देते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
