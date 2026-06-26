शादी से पहले मंगेतर का कहीं और तो नहीं चल रहा अफेयर? ये 5 संकेत ना करें नजरअंदाज!

हाल ही में आए कुछ मामलों को देखने के बाद शादी से लोगों का भरोसा उठने लगा है। सामने वाले के पास्ट का पता ना होने की वजह से कई बार चीजें गलत मोड़ ले लेती हैं। ऐसे में ये 5 संकेत मंगेतर में दिखाई दें, तो नजरअंदाज करने से बचना चाहिए।

हाल ही में कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। केतन अग्रवाल को उनकी ही मंगेतर ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खाई में धक्का देकर हत्या कर दी। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना सामने आई है, इससे पहले भी इसी तरह के कई केस हुए हैं, जिसने सबको झकझोर के रख दिया। एक बार फिर लोगों को रिश्तों में भरोसे, ईमानदारी और छिपी हुई सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता और किसी एक घटना के आधार पर किसी पर शक करना भी सही नहीं है। लेकिन अगर आपके मंगेतर के व्यवहार में अचानक कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी। ऐसे कुछ संकेत होते हैं जो बता सकते हैं कि रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए जानते हैं -

जब प्राइवेसी अचानक बहुत बढ़ जाए अगर आपका पार्टनर हर समय फोन छिपाकर रखता है, पासवर्ड बार-बार बदल रहा है या आपके सामने कॉल और मैसेज देखने से बच रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी का अधिकार होता है, लेकिन जब प्राइवेसी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए और उसके साथ बिहेवियर भी बदलने लगे, तो यह रिश्ते में दूरी का संकेत हो सकता है।

बातचीत में इंटरेस्ट कम लेना रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत खुलकर बातचीत करना होती है। अगर आपका पार्टनर आपसे बातचीत करने में ही ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता या हमेशा बिजी होने का बहाना बनाता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जब रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं लेते या उनका किसी और के साथ अफेयर होता है, तो वो इमोशनल दूरी बनाने की कोशिश करते हैं।

छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलना किसी भी रिश्ते में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार-बार महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, या आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। एक-दो बार झूठ बोलना नॉर्मल है, लेकिन अगर झूठ बोलने का पैटर्न बनने लगे, तो उस पर सीरियस हो कर ध्यान देना चाहिए।

अचानक बदलने लगे रूटीन अगर आपके पार्टनर का रूटीन अचानक बदल गई है और वह अक्सर बिना कोई क्लियर रीजन बताए बिना गायब रहने लगा है, आपसे मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है या वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में सीधे आरोप लगाने की बजाय पहले शांत तरीके से बात को समझने की कोशिश जरूरी है।