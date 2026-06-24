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केतन अग्रवाल मर्डर केस से लें सबक, मंगेतर में दिखें ये 5 रेड फ्लैग्स तो हो जाएं सतर्क

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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केतन अग्रवाल मर्डर केस चर्चा में बना हुआ है और एक बार फिर सवाल उठ गया है कि क्या वाकई जान लेना इतना आसान है। सिया और उनके बॉयफ्रेंड पर केतन की हत्या करने का आरोप है। पिता का कहना है कि कुछ बातों को अनदेखा किया गया। चलिए आपको बताते हैं 5 रेड फ्लैग्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें कभी इग्नोर न करें।

केतन अग्रवाल मर्डर केस से लें सबक, मंगेतर में दिखें ये 5 रेड फ्लैग्स तो हो जाएं सतर्क

शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है लेकिन आजकल लोग फैमिली प्रेशर में आकर इसे ले लेते हैं। फिर बाद में रिश्ता टूटता है या फिर किसी क्राइम को अंजाम दिया जाता है। इन दिनों बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के मर्डर की खबरें सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। पहले केतन की मौत का मामला सिर्फ हादसा लग रहा था लेकिन पुलिस की तफ्तीश में केस ने सोची-समझी साजिश का मोड़ ले लिया। पुलिस ने सिया और उनके बॉयफ्रेंड चेतन को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। बता दें, केतन अग्रवाल पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। वह अपने पारिवारिक रियल एस्टेट कारोबार में निदेशक थे। वह पुणे के नजदीक मवाल तहसील में लोढ़ा बेलमोंडो हाउसिंग सोसायटी में रहते थे। 18 जून को लोहागढ़ किले से पैर फिसलकर गिरने से उनकी मौत हो गई।

केतन अग्रवाल और सिया गोयल केस

केतन और परिवार ने कुछ बातों को किया अनदेखा

केतन की मौत के बाद उनके पिता विशाल अग्रवाल ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया कि सिया के बारे में कुछ बातों को हमने नजरअंदाज किया। बल्कि केतन को भी बीच में डाउट हुआ था लेकिन उसने फिर ध्यान नहीं दिया और शादी की तैयारी में लगा रहा। उन्होंने बताया कि सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई और इसी साल नवंबर में दोनों शादी करने वाले थे। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। चलिए बताते हैं केतन ने मंगेतर सिया की कौन सी बातों पर गौर नहीं किया और ऐसे 5 रेड फ्लैग्स कौन से हैं, जिन पर सभी को ध्यान देना चाहिए।

1- फोन पर लगे रहना

केतन ने अपने पापा को बताया था कि सिया घंटों तक फोन पर बात करती रहती हैं और लगातार फोन पर लगी रहती है। उसे सिया के फोन पर लगे रहने पर थोड़ा शक हुआ था लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो जरूर ध्यान दें। मंगेतर या होने वाले पार्टनर के बारे में पता लगाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर किससे लंबी बातें हो रही हैं। अगर आपके साथ होकर भी पार्टनर फोन पर लगी हुई है, तो जरूर कोई खास होगा। हर मामले में ये गलत हो जरूरी नहीं लेकिन सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं।

2- छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई

सोच ना मिलना अलग बात होती है लेकिन हर छोटी बात पर लड़ते रहना सही नहीं है। केतन और सिया की सगाई होने के बाद अक्सर छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। केतन ने इस बारे में अपने घर में बताया था। यहां तक कि केतन ने पापा से पूछा भी था कि सिया के बारे में सही से पता लगाया है या नहीं। अगर आपके होने वाले पार्टनर के साथ हर छोटी बात पर बहस हो रही है, तो इसे साधारण बर्ताव समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार सामने वाला जब रिश्ते में खुश नहीं होता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसे में सिंपल बातचीत के दौरान भी लड़ाई होती रहती है।

3- पास्ट रिलेशनशिप का जिक्र

सिया के मुंह से केतन कई बार चेतन चौधरी का नाम सुन चुका था और उसे शक था कि दोनों रिलेशनशिप में है। केतन ने सिया से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने कुछ खास नहीं बताया। आप किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले पुराने रिश्ते के बारे में अच्छे से बात कर लें। कहीं किसी फैमिली प्रेशर में शादी तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई अफेयर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी पता चलता है, तो सावधान रहें।

4- शादी के लिए जल्दबाजी

केतन के पिता विशाल ने बताया कि सिया की उम्र 20 साल थी और उन्होंने लड़की के पेरेंट्स से शादी कुछ समय बाद करने के लिए कहा था। लेकिन सिया के घरवाले शादी जल्दी निपटाना चाहते थे और इसी वजह से केतन का परिवार भी तैयार हो गया था। अगर शादी जल्दबाजी में की जा रही है, तो सही कारण का पता लगाने की कोशिश करें। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं है।

5- बर्ताव पर दें ध्यान

सगाई से पहले या बाद में होने वाली पार्टनर का बर्ताव आपके और परिवार के प्रति कैसा है, इस बात पर भी गौर करें। केतन सिया के बिहेवियर को नहीं समझ पाया। केतन ने सिया के लिए बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग की थी, रोमांटिक डेट्स भी प्लान की थी लेकिन उसने सिया के रूखे-सूखे बर्ताव पर गौर नहीं किया। अगर होने वाला पार्टनर खास खुश नहीं दिख रहा है, तो उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। ये रिलेशनशिप के लिए रेड फ्लैग हो सकता है।

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लेखक के बारे में

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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