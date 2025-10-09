Karwa Chauth Wishes 2025: करवाचौथ पर पार्टनर को भेजें ये टॉप 10 रोमांटिक संदेश, चेहरे पर बिखर जाएगी मुस्कान

Karwa Chauth Wishes 2025 : अगर इस करवाचौथ 2025 आप भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाते हुए दिल में छिपे जज्बात उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो भेजें ये टॉप 10 रोमांटिक मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।

Thu, 9 Oct 2025 10:54 AM

हिंदू पंचांग के अनुसार सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ 2025 इस साल 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है, जिसे वो पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। करवाचौथ का व्रत सुबह सरगी खाने के बाद शुरू होता है, जो रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है। अगर इस खास दिन आप भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाते हुए दिल में छिपे जज्बात उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो भेजें ये टॉप 10 रोमांटिक मैसेज।

करवाचौथ पर पार्टनर को भेजें ये टॉप 10 हार्दिक शुभकामनाएं 1- चांद के इंतजार में तेरी यादों का दिया जलता रहे, करवा चौथ का व्रत हमारा प्यार और भी गहरा करता रहे।

शुभ करवा चौथ!

2- सजी हैं हाथों में लाल चूड़ियां,

माथे पर सजा है सिंदूर

भरा रहे हमेशा आपका जीवन,

खुशियों से भरपूर!

आपको करवा की चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 !

3- चांद की पूजा करके करती हूं मैं तेरी सलामती की दुआ,

तू हर जन्म में मिले मुझे, यही है मेरी आरज़ू.

हैप्पी करवा चौथ 2025!

4- देखकर चांद को तेरा ही ख्याल आता है,

करवा चौथ पर तेरा प्यार और भी गहरा नजर आता है।

5- चांद के इंतजार में तेरी यादों का दिया जलता रहे, करवा चौथ का व्रत हमारा प्यार और भी गहरा करता रहे।

शुभ करवा चौथ!

6- मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां,

सजधज कर बैठी हूं मैं,

चाँद की एक झलक पाने को,

तेरी लंबी उम्र की दुआ देने को.

करवा चौथ की शुभकामनाएं 2025!

7- व्रत रखा है तेरे नाम का, हर दुआ में है तेरा ही नाम,

करवा चौथ की इस रात में सजती है हमारी जान।

8- चांद की चांदनी से भी ज्यादा तू प्यारी है,

करवा चौथ पर दुआ है, तू सदा मेरी साथी है।

तेरे बिना जिन्दगी अधूरी सी लगती है, तेरी मुस्कान ही मेरी धड़कन बनती है।

हैप्पी करवा चौथ डियर वाइफ

9- चांद की चमक में एक बात हो,

तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो,

हर जन्म में मिले मुझे तेरा साथ,

मेरी जिंदगी में तेरा नाम हो.

करवा चौथ की शुभकामनाएं 2025!

10- चांद की रोशनी में नहाए ये मेरा प्यार तुझसे,