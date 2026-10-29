करवा चौथ पर सहेलियों को भेजें ये 25 प्यारे मैसेज, पढ़ते ही खिल उठेगा चेहरा

करवा चौथ का दिन हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में क्यों ना आप भी अपनी सहेली को करवा चौथ पर सुंदर संदेश भेज दें। यहां पर 25 खूबसूरत मैसेज लिखें हैं, आप कॉपी करके भेज सकती हैं।

करवा चौथ पर सहेलियों को भेजें ये 25 प्यारे मैसेज

करवा चौथ का दिन हर महिला के लिए बेहद खास होता है, फिर चाहे वह व्रत रहे या ना रहे। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और इस पूजा में एक दूसरे से करवा बदला जाता है। ऐसे में आजकल औरतें अपनी सखी-सहेलियों को पूजा में बुला लेती हैं। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, तो उसे आप इस त्योहार से जुड़े खास संदेश भेज सकती हैं। हम यहां आपके साथ 25 खूबसूरत संदेश शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनी सहेली या किसी खास महिला के साथ शेयर करें।

सहेली के लिए 25 खूबसूरत संदेश- 1. हैप्पी करवा चौथ, प्यारी सहेली! तुम्हारे जीवन में हमेशा प्यार, खुशियां और खुशहाली बनी रहे। तुम्हारा रिश्ता हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूत हो।

2. मेरी प्यारी सहेली, करवा चौथ का यह त्योहार तुम्हारे वैवाहिक जीवन में ढेर सारा प्यार और सुख लेकर आए। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो।

3. करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं! तुम्हारे चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे और तुम्हारी जिंदगी प्यार के खूबसूरत रंगों से सजी रहे।

4. मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा सुहाग हमेशा सलामत रहे और तुम्हारे जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो। करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां!

5. चांद की रोशनी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे, तुम्हारे रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहे। हैप्पी करवा चौथ, मेरी जान!

6. करवा चौथ का चांद तुम्हारे जीवन में नई खुशियां लेकर आए। तुम्हारे और तुम्हारे जीवनसाथी के बीच प्यार और विश्वास हमेशा कायम रहे।

7. मेरी सबसे प्यारी सहेली को करवा चौथ की शुभकामनाएं! तुम्हारी जिंदगी प्यार, अपनापन और खूबसूरत यादों से भरी रहे।

8. तुम्हारे व्रत का हर पल खुशियों से भरा हो और चांद निकलते ही तुम्हारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाए। हैप्पी करवा चौथ!

9. सजना के नाम की मेहंदी और चांद के नाम का व्रत, तुम्हारे जीवन में हमेशा बनाए रखे प्यार और विश्वास का खूबसूरत रिश्ता। करवा चौथ मुबारक!

10. मेरी दोस्त, तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, तुम्हारे रिश्ते में प्यार बढ़ता रहे और हर दिन तुम्हारे लिए खास बने। करवा चौथ की बधाई!

11. इस करवा चौथ तुम्हें मिले प्यार की सौगात, जीवनसाथी का साथ और खुशियों से भरी हर नई सुबह। त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं!

12. तुम्हारी मांग का सिंदूर हमेशा चमकता रहे और तुम्हारे जीवन में प्रेम की रोशनी कभी कम न हो। हैप्पी करवा चौथ, सहेली!

13. करवा चौथ का यह पावन पर्व तुम्हारे रिश्ते को और भी गहरा बनाए। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

14. मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारे चेहरे की रौनक और तुम्हारे रिश्ते की मिठास कभी कम न हो। तुम्हें करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई!

15. चांद का दीदार हो, सजना का प्यार हो और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार हो। मेरी प्यारी दोस्त, करवा चौथ मुबारक!

16. तुम्हारी हर सुबह प्यार से शुरू हो और हर रात सुकून के साथ बीते। तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहे। करवा चौथ की शुभकामनाएं!

17. करवा चौथ का त्योहार है प्यार और विश्वास का प्रतीक। मेरी सहेली, तुम्हारा रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत और खूबसूरत बना रहे।

18. तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग गहरा हो और तुम्हारे जीवन में प्यार का रंग हमेशा चढ़ा रहे। हैप्पी करवा चौथ, मेरी प्यारी दोस्त!

19. इस खास दिन पर बस यही दुआ है कि तुम्हारे जीवनसाथी का साथ हमेशा बना रहे और तुम्हारी जिंदगी प्यार से महकती रहे।

20. मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें ढेर सारी खुशियों के रूप में मिले। तुम्हारी जोड़ी हमेशा हंसती-मुस्कुराती रहे। करवा चौथ की बधाई!

21. चांद की तरह तुम्हारी जिंदगी भी चमकती रहे और तुम्हारे रिश्ते में कभी प्यार की कमी न आए। तुम्हें करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

22. तुम्हारी प्रेम कहानी हर साल और भी खूबसूरत बने, हर शिकवा प्यार में बदले और हर दिन खुशियों से भरा हो। हैप्पी करवा चौथ!

23. करवा चौथ पर तुम्हारे लिए यही दुआ है कि तुम्हारे घर में हमेशा खुशियों का बसेरा रहे और तुम्हारे रिश्ते में प्यार और सम्मान बना रहे।

24. मेरी प्यारी दोस्त, आज का दिन तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तुम्हारा जीवनसाथी तुम्हें हमेशा प्यार और सम्मान दे। करवा चौथ मुबारक!