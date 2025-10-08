करवाचौथ पर सास को ये 4 चीजें देना होता है शुभ, मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद! Karwa Chauth 2025 4 Things you can gift to your mother in law for blessings, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
करवाचौथ पर सास को ये 4 चीजें देना होता है शुभ, मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ का त्योहार सास-बहु के लिए भी बहुत खास होता है। जहां सास बहु को सरगी देती है, वहीं बहु भी सास को कुछ उपहार देती है। आइए जानते हैं क्या-क्या उपहार आप अपनी सासू मां को दे सकती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 06:53 AM
करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन के लिए खास होता है। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हर सुहागिन चौथ माता से बस यही कामना करती है कि उसका सुहाग बना रहे। वहीं ये त्योहार सास-बहु के रिश्ते में भी मिठास घोलने का काम करता है। जहां सास बहु को सरगी देती है, वहीं बहु भी सास को उपहार देती है, जिसे 'बायना' कहा जाता है। कहते हैं कि इसके बिना करवाचौथ की पूजा अधूरी होती है। इस उपहार में आप कुछ खास चीजें अपनी सासू मां को दे सकती हैं। आइए जानते हैं, वो क्या हैं।

सास को दें शृंगार का सामान

करवाचौथ पर अपनी सास को शृंगार का सामान देना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप एक मेकअप किट बनाकर अपनी सासू मां को दे सकती हैं। इसमें बिंदी, काजल, बिछिया, कांच की चूड़ियां, सिंदूर, कंघा, नेलपॉलिश, काजल, रबर बैंड और मेंहदी/आलता जैसी चीजें जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप अपने हिसाब से और भी चीजें शामिल कर के अपनी सास को दे सकती हैं।

सोने या चांदी के आभूषण दें

आप अपने सामर्थ्य अनुसार सास को सोने या चांदी का कोई आभूषण भी दे सकती हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। गले का हार, चैन या फिर चांदी की पायल या बिछिया, जैसी तमाम चीजें आप उन्हें गिफ्ट कर सकती हैं। कहते हैं ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

साड़ी या सूट गिफ्ट करें

अपनी सासू मां को आप सूट या साड़ी में से कुछ भी गिफ्ट कर सकती हैं। इस दिन खासतौर से लाल और हरे रंग के वस्त्र देना बहुत शुभ माना जाता है। अगर पॉसिबल है तो सासू मां से कपड़े पसंद कराएं और फिर वही कपड़े उन्हें गिफ्ट करें। ध्यान रहे उन्हें सफेद, काला और भूरा रंग देने से बचें। ये रंग नेगेटिविटी के प्रतीक मानें जाते हैं।

ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं

सासू मां को ड्राई फ्रूट्स देना भी एक अच्छा ऑप्शन है। कहते हैं कि करवाचौथ पर सास को बादाम देने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आजकल मार्केट में ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक आसानी से मिल जाते हैं, जो उपहार में देने के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा आप सासू मां की पसंद को ध्यान में रखते हुए भी गिफ्ट को थोड़ा कस्टमाइज कर सकती हैं।

