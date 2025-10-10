Karwachauth Wishes: करवाचौथ पर अपने चांद को भेजें ये 10 रोमांटिक शायरी, प्यार की डोर होगी मजबूत

Karwachauth 2025: करवाचौथ पर अपने चांद से अगर आप दिल का हाल बताना चाहते हैं तो यहां आपके लिए कुछ शायरी हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगी। चांद निकलने से पहले उन्हें ये शायरी भेजकर आप अहसास करवा सकते हैं कि वो आपके लिए कितने खास हैं।

Fri, 10 Oct 2025 09:08 AM

आप किसी के लिए करवाचौथ का व्रत रख रही हैं या आपके लिए किसी ने व्रत रखा है तो आप लकी हैं। व्रत आपके लिए प्यार जताने का भी तरीका है अगर आप इसके साथ उनको कुछ लिखकर देंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। यह व्रत चांद देखकर तोड़ा जाता है तो ऐसे में चांद से जुड़ी कुछ शुभकामनाएं, शायरियां और मैसेज उन्हें जरूर भेजें।



1. बेचैन इस कदर था कि सोया नही रात भर

पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

करवाचौथ शुभ हो।

2. उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा

आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा।

करवाचौथ की शुभकामनाएं

3. चांद पर थोड़ा गुरूर हम भी कर लें,

पर मेरी नजरें पहले महबूब से तो हटें..।

आपका व्रत सफल हो, हैपी करवाचौथ।

4. कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे

दुनिया देखें चांद को मुझे बस तू ही दिखाई दे ।

करवाचौथ की शुभकामनाएं।

5. चांद से तो हर किसी को प्यार है,

मैं खुशनसीब हूं कि चांद को मुझसे प्यार है।



हैपी करवाचौथ



6. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है

तेरे आगे चांद पुराना लगता है।









हैपी करवाचौथ



7. ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए

मुझे बस तेरी की एक झलक चाहिए ।



करवाचौथ शुभ हो



8. चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था

हां तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था।



करवाचौथ की शुभकामनाएं



9. बेचैन इस कदर था कि सोया न रातभर

पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।



हैपी करवाचौथ



10. चांद पर थोड़ा गुरूर हम भी कर लें,