जितिया व्रत में महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, जानें उपवास में क्या करें क्या ना करें

Jitiya Vrat Fasting Rules : जितिया व्रत का पूरा फल लेने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि जितिया व्रत रखने वाली महिलाओं को किन 5 गलतियों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्या हैं जितिया व्रत से जुड़े नियम, इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

हिंदू धर्म में जितिया व्रत 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जिवितपुत्रिका व्रत 2025 के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत 2025 खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। बता दें, जितिया व्रत मांएं संतान की सुख-समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को अगर सही तरह से पूरे नियमों के साथ किया जाए तो संतान को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हर व्रत की तरह जितिया व्रत से भी जुड़े कुछ खास नियम और सावधानियां होती हैं। ऐसे में व्रत का पूरा फल लेने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि जितिया व्रत रखने वाली महिलाओं को किन 5 गलतियों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्या हैं जितिया व्रत से जुड़े नियम, इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

जितिया व्रत में महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलतियां व्रत के बीच पानी या भोजन ग्रहण करना जितिया व्रत में महिलाओं को निर्जला उपवास रखना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती महिला व्रत पूरा होने के बाद ही पानी और अन्न का सेवन करती है। व्रत के दौरान इन दोनों में से किसी भी चीज का सेवन करने से व्रत टूट जाता है। जिससे महिला को इस व्रत का फल नहीं मिलता है।

टूटे जितिया के धागे का प्रयोग जितिया व्रत में संतान की सुरक्षा के लिए उसे जितिया का धागा पहनाया जाता है। इस धागे को सही समय और सही विधि से पहनाएं। गलती से भी गंदे या टूटे जितिया के धागे का प्रयोग अशुभ माना जाता है।

क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों का प्रयोग व्रत के दौरान व्रती महिला को क्रोध और झगड़ा करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन व्रती महिला के विचार, वाणी और आचरण का सीधा असर संतान पर पड़ता है।

तामसिक भोजन का सेवन जितिया व्रत में घर में प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। व्रती महिला के साथ इस दिन उसके परिवार को भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए।

सांसारिक कार्यों में अधिक व्यस्त न रहें इस दिन गलती से भी अपने मन, वचन और वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति का अहित करने की ना सोचें। सांसारिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहने की जगह ईश्वर का ध्यान करने के लिए पर्याप्त समय निकालें।

जितिया व्रत में क्या करें -जितिया व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।

-व्रत लेने वाली महिलाओं को व्रत रखने से एक दिन पहले नहाय-खाय करना चाहिए।

-नहाय-खाय के दिन भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

-नहाय-खाय के दिन महिलाएं मरुवा की रोटी और नोनी का साग ग्रहण करती हैं।

-जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले महिलाओं को घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करनी चाहिए।

-जितिया व्रत की शाम को माता जितिया की पूजा करनी चाहिए।

-जितिया व्रत का पारण नवमी तिथि पर किया जाता है।

-पारण के दौरान मडुआ की रोटी और साग खाया जाता है।