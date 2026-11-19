त्याग वहीं करें जहां आपकी कद्र हो...जया किशोरी ने बताईं जिंदगी की 5 बड़ी सीख
मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी अपने विचारों और प्रेरणादायक बातों के जरिए लोगों को जिंदगी का सही रास्ता दिखाती हैं। आज हम उनके 5 अनमोल विचार आपको बताने जा रहे हैं।
मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी अपने विचारों और प्रेरणादायक बातों के जरिए लोगों को जिंदगी का सही रास्ता दिखाती हैं। वह अक्सर रिश्तों, सफलता, असफलता, कर्म, पाप और पुण्य जैसे विषयों पर अपनी राय रखती हैं। उनका मानना है कि मेहनत और अच्छे कर्म ही सफलता की असली कुंजी हैं। जिंदगी में आत्मसम्मान, सही फैसले और अपनी अहमियत समझना बेहद जरूरी है। जया किशोरी की ऐसी ही 5 सीख आपको भी जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने और सही फैसले लेने की प्रेरणा दे सकती हैं।
1. त्याग कहां करना चाहिए
जया किशोरी का कहना है कि आपको त्याग वहां करना चाहिए जहां आपकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधेरा नहीं वजूद कम होता है। अगर आप हर जगह त्याग करते रहेंगे, तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और आखिर में आपका ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
2. संघर्ष से परेशान ना हो
जया किशोरी का कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और बाकि लोग मजे में जी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष हर किसी के हिस्से नहीं आता।
3. हौसला हमेशा ऊपर रखो
जया किशोरी का कहना है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, बल्कि हौसले की जरूरत होती है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, तो अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखें और मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को कमजोर न पड़ने दें। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, इस दौरान कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और लगातार मेहनत करता रहता है, वह एक दिन अपनी मंजिल जरूर हासिल करता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, हौसला बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें।
4. जो मिलना होगा मिलेगा ही
जया किशोरी कहती हैं कि इंसान को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता में उलझना चाहिए। जिंदगी में कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना है। जो चीज आपके भाग्य और हिस्से में होगी, वह आपको जरूर मिलेगी और जो आपकी नहीं होगी, वह आपके पास आकर भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी।
5. सत्य का साथ कभी ना छोड़ो
मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सत्य की ही जीत होती है। जया किशोरी कहती हैं कि सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ो, फिर चाहे आप कुछ भी करो। सत्य अकेला हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सच्चाई में वह ताकत होती है, जो आपको हर चुनौती से लड़ना सिखा देगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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