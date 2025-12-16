Hindustan Hindi News
जया किशोरी की ये 5 बातें पति-पत्नी बांध लें गांठ, रिश्ते में कभी नहीं आएगी तलाक की नौबत

संक्षेप:

Jaya Kishori Relationship Tips: कथावाचक जया किशोरी अपने प्रवचनों के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने शादीशुदा कपल्स को कुछ खास टिप्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करने से आपका रिश्ता मजबूत बनेगा।

Dec 16, 2025 11:24 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
शादी का रिश्ता जितना मजबूत होता है, उतना ही नाजुक भी। जरा सी गलती या दूरी आपके अलग होने का कारण बन सकती हैं। आजकल ज्यादातर शादियां आपसी मतभेदों के कारण टूट जाती हैं। रिश्ते में गलतफहमी या विश्वास की कमी होने पर इसे बचाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में कथावाचक जया किशोरी ने मैरिड कपल्स को खास रिलेशनशिप टिप्स दिए हैं। जया किशोरी अपने प्रवचनों की वजह से मशहूर हैं और वह रिश्तों को लेकर अपनी राय खुलकर रखती हैं। उनका मानना है कि अगर पति-पत्नी कुछ बातों का ध्यान रखें, तो अपनी शादी को मजबूत, प्यार से भरपूर और लंबा चला सकते हैं कभी भी तलाक वाली स्थिती पैदा नहीं होगी। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या टिप्स दिए हैं।

1- मौन न रहें

जया किशोरी का कहना है कि संवाद (कम्युनिकेशन) किसी भी रिश्ते में काफी जरूरी होता है। अगर आप अपने पार्टनर से अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, तो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। मौन रहना किसी भी बात का हल नहीं होता। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो और आप शांति से उसे लेकर बैठ जाए, तो वो लंबा खिंचेगा और ऐसे दूरियां आ जाती हैं।

2- सम्मान है जरूरी

रिश्ते में प्रेम के साथ सम्मान भी जरूरी होता है। अगर पति-पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके काम, मेहनत, पसंद की कद्र करते हैं, तो प्यार हमेशा बना रहता है। ऐसे में किसी भी मुश्किल हालातों में भी रिश्ता मजबूती से टिका रहता है। किसी भी लड़ाई में भी सम्मान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए।

3- गुस्सा कम करें

रिश्ते में बंधने के बाद आप सिर्फ अपने नहीं होते, बल्कि सामने वाले के भी होते हैं। ऐसे में आपकी जुबान से निकली कोई भी गलत बात सामने वाले को परेशान कर सकती हैं। पति-पत्नी को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्सा सभी को आता है लेकिन कई बार गुस्से से रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्से में किसी भी बात पर फौरन प्रतिक्रिया न दें, बल्कि गहरी सांस लें। फिर शांति से बात करने की कोशिश करें।

4- सॉरी-थैंक्यू की जगह

हर रिश्ते में सॉरी थैंक्यू का अपना अलग स्थान होता है लेकिन ज्यादातर पति-पत्नी सोचते हैं कि हम सॉरी और थैंक्यू क्यों बोलें- ये तो उसका फर्ज है। जया किशोरी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल न करें। पति-पत्नी के बीच सॉरी-थैंक्यू की जगह होनी चाहिए। इससे प्यार बढ़ता और एक दूसरे की मेहनत या खुद की गलती मानने का ये आसान तरीका है।

5- समय दें

जया किशोरी का कहना है कि आजकल के रिश्तों में सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम के कारण भी दूरियां आ रही हैं। लोग अपने में खोए रहते हैं, उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। स्क्रीन टाइम कम करें और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, इससे रिश्ता मजबूत बना रहेगा।

