रिश्ते को लंबा चलाने के लिए याद रखें जया किशोरी के 3 मंत्र, लव लाइफ बन जाएगी खूबसूरत

संक्षेप:

Jaya Kishori Relationship Tips : जया किशोरी जी के विचार युवाओं को यह प्रेरणा देते हैं कि प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जाए या जबरदस्ती हासिल किया जाए। यह एक धीमा और सुंदर विकास है।

Dec 23, 2025 10:08 pm IST
Jaya Kishori Relationship Tips : बदलते समय के साथ लोगों की ना सिर्फ सोच बल्कि जीवन जीने के तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। आज रिश्तों में बढ़ता स्वार्थ, और एकल जीवन की प्राथमिकता की वजह से रिश्ते पहले की तरह लंबे समय तक नहीं टिक रहे। लोग असल जीवन में खुद को मिले धोखे, संघर्ष जैसे अनुभव से परिपक्व होकर, भावनात्मक होने की जगह व्यावहारिक फैसले अधिक लेने लगे हैं, जिससे रिश्तों में अस्थिरता बढ़ गई है। लेकिन आप अगर अपनी लव लाइफ में स्थिरता और प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो प्रसिद्ध कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी के ये 4 विचार आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बता दें, जया किशोरी जी के प्रेम और रिश्तों पर विचार बहुत ही व्यावहारिक और गहरे होते हैं। जया अक्सर प्रेम को केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और 'जीवन जीने का तरीका' मानती हैं। आइए उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए जानते हैं रिश्तों को लंबा चलाने के लिए किन 3 गुणों को जीवन में उतारना चाहिए।

प्रेम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, न कि केवल अधिकार

जया किशोरी जी अक्सर कहती हैं कि व्यक्ति प्रेम में 'अधिकार' ढूंढता है, जबकि प्रेम वास्तव में 'जिम्मेदारी' उठाने का नाम है। अक्सर रिश्तों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने पार्टनर या किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तरह की कोई उम्मीदें पाल लेता है। जया जी का तर्क है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसकी खुशियों की जिम्मेदारी लेते हैं। यदि प्रेम निस्वार्थ है, तो उसमें "मुझे क्या मिला" के बजाय "मैं क्या दे सकता हूं" का भाव प्रमुख होता है।

आकर्षण और प्रेम के बीच बारीक अंतर

जया के प्रवचनों का एक बड़ा हिस्सा युवाओं को समर्पित होता है, जहां वे आकर्षण और प्रेम के बीच की धुंधली रेखा को स्पष्ट करती हैं। जया मानती हैं कि आकर्षण चेहरे की चमक और बोलने के ढंग से हो सकता है, जो समय के साथ फीका पड़ जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम व्यक्ति के चरित्र, उसके संघर्ष और उसके मूल्यों से होता है। जो प्रेम बाहरी सुंदरता पर टिका है, वह अस्थाई है, जो प्रेम आंतरिक गुणों पर टिका है, वही स्थायी है।

रिश्तों में 'स्पेस' और 'सम्मान' का महत्व

जया किशोरी जी के अनुसार, बिना सम्मान के प्रेम जीवित नहीं रह सकता। अक्सर लोग प्रेम के नाम पर एक-दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। जया जी का मानना है कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति होना चाहिए। एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना और उन्हें फलने-फूलने का अवसर देना ही परिपक्व प्रेम की निशानी है। वे कहती हैं कि जहां 'ईगो' आ जाता है, वहां प्रेम अपने आप समाप्त हो जाता है।

