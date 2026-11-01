जब महबूब की याद सताए, पढ़ें जौन एलिया के 20 दर्दभरे शेर, हर अल्फाज में है जुदाई की कसक
दिल टूटने की आवाज भले ही नहीं होती लेकिन दर्द काफी तेज होता है। ऐसे में अगर आप दर्दभरी शायरियां या शेर पढ़ते हैं, तो आज हम आपके लिए जौन एलिया साहब के 20 चुनिंदा शेर लेकर आए हैं।
दिल टूटने का दर्द सबसे गहरा होता है, जिसकी आवाज भले ही सुनाई न दे, लेकिन तकलीफ दिल में बहुत दूर तक महसूस होती है। किसी की याद में आंखें नम हों या जुदाई का दर्द सताए, ऐसे में कई बार शेर-ओ-शायरी दिल का बोझ हल्का कर देती है। अगर आप भी अल्फाजों में अपने जज्बात तलाशते हैं, तो पेश हैं जौन एलिया के कुछ खूबसूरत और दर्दभरे शेर, जो मोहब्बत, तन्हाई और बिछड़ने की कसक को बयां करते हैं।
जौन एलिया के 20 शेर-
1. ये वार कर गया है पहलू से कौन मुझ पर
था मैं ही दाएँ बाएँ और मैं ही दरमियां था
2. अब तो उस के बारे में तुम जो चाहो वो कह डालो
वो अंगड़ाई मेरे कमरे तक तो बड़ी रूहानी थी
3. आज बहुत दिन ब'अद मैं अपने कमरे तक आ निकला था
जूं ही दरवाज़ा खोला है उस की ख़ुश्बू आई है
4. हर शख़्स से बे-नियाज़ हो जा
फिर सब से ये कह कि मैं ख़ुदा हूं
5. अब जो रिश्तों में बंधा हूं तो खुला है मुझ पर
कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते
6. मेरी बांहों में बहकने की सज़ा भी सुन ले
अब बहुत देर में आज़ाद करूंगा तुझ को
7. हासिल-ए-कुन है ये जहान-ए-ख़राब
यही मुमकिन था इतनी उजलत में
8. उस गली ने ये सुन के सब्र किया
जाने वाले यहां के थे ही नहीं
9. इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं
वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैं ने
10. क्या कहा इश्क़ जावेदानी है!
आख़िरी बार मिल रही हो क्या
11. कैसे कहें कि तुझ को भी हम से है वास्ता कोई
तू ने तो हम से आज तक कोई गिला नहीं किया
12. बहुत नज़दीक आती जा रही हो
बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या
13. कौन इस घर की देख-भाल करे
रोज़ इक चीज़ टूट जाती है
14. कितनी दिलकश हो तुम कितना दिल-जू हूं मैं
क्या सितम है कि हम लोग मर जाएँगे
15. ये मुझे चैन क्यूं नहीं पड़ता
एक ही शख़्स था जहान में क्या
16. जो गुज़ारी न जा सकी हम से
हम ने वो ज़िंदगी गुज़ारी है
17. मैं भी बहुत अजीब हूं इतना अजीब हूं कि बस
ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं
18. इक अजब आमद-ओ-शुद है कि न माज़ी है न हाल
'जौन' बरपा कई नस्लों का सफ़र है मुझ में
19. हमला है चार सू दर-ओ-दीवार-ए-शहर का
सब जंगलों को शहर के अंदर समेट लो
20. सारी गली सुनसान पड़ी थी बाद-ए-फ़ना के पहरे में
हिज्र के दालान और आंगन में बस इक साया ज़िंदा था।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू