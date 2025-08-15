Janmashtami wishes: ये टॉप 15+ मैसेज, शायरी, और स्टेटस भेजकर अपनों को कहें ‘हैप्पी जन्माष्टमी’ Janmashtami Special top 15 plus Messages, Shayari, sms, quotes, Status, wishes in Hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Janmashtami Special top 15 plus Messages, Shayari, sms, quotes, Status, wishes in Hindi

Janmashtami wishes: ये टॉप 15+ मैसेज, शायरी, और स्टेटस भेजकर अपनों को कहें ‘हैप्पी जन्माष्टमी’

Happy Janmashtami wishes in Hindi: अगर आप भी अपनों को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ खास और चुनिंदा संदेश दिए गए हैं, जो आशीर्वाद और श्रद्धा से भरे हुए हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान Fri, 15 Aug 2025 03:00 PM
Janmashtami wishes: ये टॉप 15+ मैसेज, शायरी, और स्टेटस भेजकर अपनों को कहें 'हैप्पी जन्माष्टमी'

जन्माष्टमी का पावन पर्व देशभर में बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार प्रभु श्रीकृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण लला के जन्मोत्सव के मौके पर सुबह से लेकर रात तक मंदिरों और घरों में भक्ति का माहौल बना रहता है। इस शुभ दिन की शुरुआत अक्सर शुभकामना संदेशों के आदान-प्रदान से होती है। अगर आप भी अपनों को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ खास और चुनिंदा संदेश दिए गए हैं, जो आशीर्वाद और श्रद्धा से भरे हुए हैं।

1) मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्यौहार!

2) वृन्दावन की खुशबू

राधा कृष्ण का प्यार

कन्हैया का नटखटपन

मां यशोदा की फटकार

मुबारक हो आप सबको

जन्माष्टमी का त्योहार।

3) राधा के संग कृष्ण का प्रेम अमर है,

आपके जीवन में भी प्रेम, आनंद और सफलता अमर रहे।

जन्माष्टमी 2025 की बधाई!

4) माखन मिश्री जितना प्यारा,

कन्हैया हमारा सबसे न्यारा।

हर दिल में बसा है मुरारी,

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भारी।

जय श्री कृष्ण।

5) मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है

करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है!

आपके और आपके परिवार पर कान्हा की कृपा सदा बनी रहे!

हैप्पी जन्माष्टमी!

6) कन्हैया की लीला है न्यारी,

हर दिल में बसते हैं मुरारी।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं।

7) राधा के संग कृष्ण का प्रेम अमर है,

आपके जीवन में भी प्रेम, आनंद और सफलता अमर रहे।

जन्माष्टमी 2025 की बधाई!

8) रात अंधियारी, गोकुल में उजियारा,

जन्मा नंदलाल, सबका सहारा,

शोर मचाए ग्वाल-बाल, बंसी की तान पर,

कान्हा आए, तो किस्मत भी झूमे हर द्वार पर।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) मुरली की मधुर तान सुनाएं,

कान्हा संग रंग में झूम जाएं।

राधा संग रास रचाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हैप्पी जन्माष्टमी।

10) राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

11) नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की!

आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

12) कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दिल को सजाएं,

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु जीवन को खुशियों से भर जाएं.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) वृन्दावन की खुशबू

राधा कृष्ण का प्यार

कन्हैया का नटखटपन

मां यशोदा की फटकार

मुबारक हो आप सबको

जन्माष्टमी का त्योहार।

14) आओ मिलकर सजाए नन्दलाल को,

आओ मिलकर करें उनका गुणगान,

जो सबको राह दिखाते हैं,

और सबकी बिगड़ी बनाते हैं।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

15) कर भरोसा राधे नाम का

धोखा कभी न खायेगा

हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आयेगा..

Happy Krishna Janmashtami!

16) भक्तों की रक्षा करने, एक उंगली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने, जन्माष्टमी का पावन दिन आया।

Happy Krishna Janmashtami!

17) सजे कन्हैया का झूला, गूंजे बांसुरी की तान,

मुरलीधर के आशीर्वाद से महके आपका जीवन-आंगन।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं!

