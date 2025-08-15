इस जन्माष्टमी अपनों तक पहुंचाएं लड्डू गोपाल का आशीष, भेजें टॉप 10 श्री कृष्ण के शुभकामना संदेश

Janmashtami Ki Hardik shubhkamnaye : अगर आप भी अपने परिजनों और मित्रों तक लड्डू गोपाल का आशीष और प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की बेहतरीन शुभकामनाएं, संदेश, कोट्स और मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

Fri, 15 Aug 2025 04:59 PM

Happy Krishna Janmashtami Wishes 2025 : देशभर में 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी का यह त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्णपक्ष की अष्टमी तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कान्हा के भक्त ना सिर्फ पूजा पाठ और सुंदर-सुंदर झांकियां सजाते हैं बल्कि अपने दोस्तों और परिजनों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी अपने परिजनों और मित्रों तक लड्डू गोपाल का आशीष और प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की बेहतरीन शुभकामनाएं, संदेश, कोट्स और मैसेज आपके काम आ सकते हैं।

कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

1 - मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्यौहार!

Happy Krishna Janmashtami

2 - राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

3 - भगवान श्री कृष्ण के कदम आएं आपके घर

खुशियों के दीप आप सदा जलाएं

हर परेशानी आपसे आंख चुराकर

दूर भाग जाए.

हैप्पी जन्माष्टमी!

4 - कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सब का प्रणाम!

Happy Krishna Janmashtami

5 - माखन चुराकर जिसने खाया ,

बंसी बजाकर जिसने नचाया ,

ख़ुशी मनाओ उनके जन्मदिन की ,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

श्रीकृष्ण जन्‍माष्‍टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

6 - माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर

हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी

आओ उनके गुण गाएं, सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

7 - राधा का रंग और कान्हा की बंसी,

वृंदावन की खुशबू और गोकुल की छटा,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का पर्व।

8 - माखन चोर, नंद किशोर

बांधी जिसने प्रीत की डोर

जय श्री कृष्ण!

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

9 - आज उस नटखट बाल गोपाल का है जन्मदिन

नंदलाला, गोपाला मुरली ऐसी मधुर बजाए

सुनकर हो जाएं सब मग्न और मंत्र मुग्ध.

कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.

10 - सजे कान्हा का झूला

गूंजे हर ओर बांसुरी की तान

मुरलीधर के आशीर्वाद से

महके आपका जीवन-आंगन.