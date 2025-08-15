जन्माष्टमी स्पेशल: टॉप 20+ मैसेज, शायरियां और स्टेटस, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की भेजें शुभकामनाएं!

Happy Krishna Janmashtami Wishes in Hindi: अगर आप भी अपनों को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव की बधाईयां भेजना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं।

Follow Us on

Fri, 15 Aug 2025 12:55 PM

जन्माष्टमी का पर्व, देशभर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का धरतीलोक पर प्राकट्य हुआ था। कृष्ण लला के जन्मोत्सव पर सुबह से ले कर शाम तक, भक्ति भाव का माहौल बना रहता है। इसकी शुरुआत होती है शुभकामना संदेश के साथ। अगर आप भी अपनों को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव की बधाईयां भेजना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं। ये सभी मैसेज भक्ति और आशीर्वाद से भरे हुए हैं।

1) राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

2) राधा के संग खेलें फाग,

कान्हा संग हर दिन राग।

सुख-शांति घर में लाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हरे कृष्णा।

3) मुरली की मधुर तान सुनाएं,

कान्हा संग रंग में झूम जाएं।

राधा संग रास रचाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हैप्पी जन्माष्टमी।

4) नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की!

आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

5) मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्यौहार!

Happy Krishna Janmashtami

6) कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सब का प्रणाम!

Happy Krishna Janmashtami

7) कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दिल को सजाएं,

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु जीवन को खुशियों से भर जाएं.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) मेरे तो एक ही गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई,

जाके सर मोर मुकुट है, मोर प्रभु सोई

Happy Krishna Janmashtami

9) वृन्दावन की खुशबू

राधा कृष्ण का प्यार

कन्हैया का नटखटपन

मां यशोदा की फटकार

मुबारक हो आप सबको

जन्माष्टमी का त्योहार।

10) आओ मिलकर सजाए नन्दलाल को,

आओ मिलकर करें उनका गुणगान,

जो सबको राह दिखाते हैं,

और सबकी बिगड़ी बनाते हैं।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

11) कर भरोसा राधे नाम का

धोखा कभी न खायेगा

हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आयेगा..

Happy Krishna Janmashtami!

12) प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपो,

दिल की हर इच्छा पूरी होगी,

कृष्ण आराधना में लीन हो जाओ,

उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है

करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है!

आपके और आपके परिवार पर कान्हा की कृपा सदा बनी रहे!

हैप्पी जन्माष्टमी!

14) भक्तों की रक्षा करने, एक उंगली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने, जन्माष्टमी का पावन दिन आया।

Happy Krishna Janmashtami!

15) प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपो,

दिल की हर इच्छा पूरी होगी,

कृष्ण आराधना में लीन हो जाओ,

उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

16) कन्हैया की लीला है न्यारी,

हर दिल में बसते हैं मुरारी।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं।

17) सजे कन्हैया का झूला, गूंजे बांसुरी की तान,

मुरलीधर के आशीर्वाद से महके आपका जीवन-आंगन।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं!

18) राधा के संग कृष्ण का प्रेम अमर है,

आपके जीवन में भी प्रेम, आनंद और सफलता अमर रहे।

जन्माष्टमी 2025 की बधाई!

19) कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दिल को सजाएं,

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु जीवन को खुशियों से भर जाएं.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

20) रात अंधियारी, गोकुल में उजियारा,

जन्मा नंदलाल, सबका सहारा,

शोर मचाए ग्वाल-बाल, बंसी की तान पर,

कान्हा आए, तो किस्मत भी झूमे हर द्वार पर।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

21) माखन मिश्री जितना प्यारा,

कन्हैया हमारा सबसे न्यारा।

हर दिल में बसा है मुरारी,

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भारी।