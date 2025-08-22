कहीं आपका पार्टनर भी तो नहीं उठा रहा आपका फायदा? ये 5 लक्षण पहचानकर ऐसे करें डील

लोगों से अच्छा व्यवहार करना तो ठीक है, पर सब जानते-बूझते किसी और के इशारे पर अपनी जिंदगी चलाना ठीक नहीं। ऐसे लोगों को पहचानना और रोकना क्यों जरूरी है, बता रही हैं स्मिता

कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपनी मीठी-मीठी बातों के बल पर दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। कभी बातों का रुख बदलकर अपना मतलब साध लेते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे मैनिप्यूलेशन कहते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, ‘100 में से 80 मामलों में मीठी-मीठी बातें कहकर अपना काम निकालने वाले लोग सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। रिश्ता निजी हो या फिर प्रोफेशनल, ऐसे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। उन्हें सामने वाले की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती है।’

मनोचिकित्सक डॉ. सीमा सिंह बताती हैं कि मनोविज्ञान मानता है कि अपनी बातों से हेर-फेर करने वाले लोग सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को चालाकी से प्रभावित कर लेते हैं। यह काम वे अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से उलझाकर या दबाव डालकर या चुप रहकर भी कर सकते हैं। अपनी तर्कपूर्ण बातों से काम नहीं होने पर वे सामने वाले के मन में अपराधबोध की भावना जगा अपना काम निकालते हैं।

भावनात्मक शोषण का एक रूप है यह इंटरनेशनल जर्नल फॉर द फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड एक्शन के अनुसार, ‘भावनात्मक रूप से सामने वाले को अपने इशारे पर नचाना असल में भावनात्मक शोषण का ही एक रूप है। भावनात्मक शोषण में बिना शारीरिक संपर्क के किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेने, अलग-थलग करने या उसे डराने की कोशिश की जाती है, जो मैनिप्यूलेशन का ही एक रूप है। इसमें सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह से गलत बताकर उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की जाती है।’

क्यों जरूरी है इन्हें रोकना मनोचिकित्सक डॉ. सीमा सिंह बताती हैं कि किसी को अपना फायदा उठाने से रोकना उस वक्त काफी मुश्किल हो जाता है, जब सामने वाला करीबी हों। वास्तव में, हम जिनसे रोज मिलते हैं, जिनके साथ काम करते हैं या जो परिवार के सदस्य होते हैं, वे ही ऐसी हरकत ज्यादा करते हैं। आप सब कुछ जानते-समझते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कह पाती हैं। असल में हम शांति चाहते हैं। हमें लगता है कि छोटी-मोटी बात पर रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को टोकना और रोकना जरूरी है। कौन-सी बातें इस लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेंगी, आइए जानें :

जताएं कि उनकी चालाकी समझ रही हैं ऑफिस में प्रिया ने साफ लहजों में अपनी सहकर्मी नमिता को बता दिया कि वह उसकी हरकतों से अनजान नहीं है। यदि वह प्रिया का फायदा उठाने की अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, तो उसका एक सच्चे दोस्त से रिश्ता टूट सकता है। यह सच है कि बार-बार कोई व्यक्ति यदि आपसे मीठी बातें कहकर आपको ठग रहा है या ठगने की कोशिश कर रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी है कि आप उसकी आदतों को समझ रही हैं। यदि उसने अपनी यह गंदी आदत नहीं छोड़ी, तो आप उससे दोस्ती तोड़ना ही मुनासिब समझेंगी। यह उपाय कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर मदद करने वाले व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा।

अपने स्वभाव पर भी विचार करें डॉ. सीमा के अनुसार, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो धोखेबाज हैं या चालाक हैं। ऐसा कर हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मौकापरस्त होते हैं। अगर कोई लगातार आपकी जरूरतों के प्रति उदासीन है या जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए वह उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका अर्थ है कि वह मतलबी है। ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती पर पुनर्विचार जरूर करें। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। पलड़ा एक तरफ भारी होने से सबसे अधिक असर दूसरे पलड़े पर पड़ता है। दूसरा पलड़ा बनने की जगह मतलबी लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे बढ़िया उपाय है।

अपनी कमी जाहिर न होने दें घर हो या बाहर, कभी भी अपनी कमी दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने दें। अगर आपकी कमियों के बारे में दूसरों को पता भी चल गया है, तो कभी इस बात का फायदा नहीं उठाने दें। सभी लोगों की अपनी कमी और खूबी भी होती है। अपने आपको कमजोर दिखाने की बजाय अपनी कमियों पर काम कर उसे ठीक करने की कोशिश करें।

न कहने की आदत डालें अक्सर हम लोग संकोचवश किसी को न नहीं कह पाते हैं। अपनी हिचक को उतार फेंकें और मजबूती के साथ सामने वाले को नहीं कहना सीखें। अपनी सीमा उन्हें बताएं और किसी भी प्रकार के दवाब में नहीं आएं। अपने मान-सम्मान और विचारों के साथ समझौता कर किसी की भलाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। न कहने पर अपराधबोध महसूस हो रहा है, तो उसे तुरंत मन से झटक दें।

साथी तो नहीं उठा रहा फायदा‌? कई दफा जीवनसाथी भी भावनात्मक रूप से फायदा उठाने लगते हैं। इसका असर रिश्ते की बुनियाद पर पड़ता है। साथी द्वारा फायदा उठाने के लक्षण किस रूप में नजर आते हैं, आइए जानें:

• आपके प्रति उदासीन होना

• आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करना

• विक्टिम कार्ड खेलना यानी पीड़ित होने का नाटक करना

• मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करना