Relationship Tips: शादी के बाद एक्स की याद आए तो कैसे संभालें हालात
शादी के बाद भी अगर कभी एक्स पार्टनर की याद आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। यह भावना क्यों आती है, इसका क्या असर पड़ता है और इसे समझदारी से कैसे संभालें- एक्सपर्ट्स की सलाह जानिए।
शादी को नई शुरुआत और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई बार शादीशुदा जीवन में होने के बावजूद पुराने रिश्तों की याद अचानक मन में आ सकती है। एक्स पार्टनर की याद आना अक्सर लोगों को अपराधबोध, कन्फ्यूजन और डर से भर देता है- क्या यह गलत है या फिर क्या यह शादी पर असर डालेगा?
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक आम मानसिक प्रक्रिया है, खासकर तब जब शादी के बाद जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, भावनात्मक जरूरतें पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पातीं या पुराने रिश्ते अधूरे भाव छोड़ गए हों। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन यादों के साथ क्या करते हैं। अगर समय रहते भावनाओं को समझकर सही तरीके से संभाल लिया जाए, तो ना सिर्फ शादीशुदा रिश्ता सुरक्षित रहता है बल्कि वह और मजबूत भी बन सकता है।
- खुद से ईमानदार रहें: पहला कदम है अपनी भावना को जज किए बिना स्वीकार करना। क्या यह सिर्फ याद है, तुलना है या किसी अधूरी बात का असर? कारण पहचानने से समाधान आसान होता है।
- याद और चाहत में फर्क समझें: याद आना सामान्य है, चाहत को बढ़ावा देना नहीं। अगर आप बार-बार तुलना करने लगें या संपर्क की इच्छा बढ़े, तो वहीं रुकना जरूरी है।
- ट्रिगर्स पहचानें: किसी गाने, जगह, सोशल मीडिया या अकेलेपन से यादें भड़कती हैं। ट्रिगर्स पहचानकर उनसे दूरी बनाएं- अनफॉलो/म्यूट करना मददगार हो सकता है।
- वर्तमान रिश्ते पर फोकस बढ़ाएं: अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम, नई एक्टिविटीज और खुले संवाद से जुड़ाव बढ़ता है। भावनात्मक नजदीकी पुराने विचारों की जगह लेती है।
- तुलना से बचें: हर रिश्ता अलग होता है। तुलना करने से असंतोष बढ़ता है जो आपके वर्तमान रिश्ते में अच्छा है, उस पर ध्यान दें।
- सीमाएं तय करें: एक्स से संपर्क- मैसेज, कॉल या ‘बस हालचाल’—भावनात्मक उलझन बढ़ा सकता है। स्पष्ट सीमाएं मानसिक शांति देती हैं।
- खुद की जरूरतें समझें: कभी-कभी एक्स की याद दरअसल आपकी किसी जरूरत (समझ, सराहना, रोमांच) का संकेत होती है। इन जरूरतों को अपने पार्टनर के साथ स्वस्थ तरीके से साझा करें।
- गिल्ट में ना फंसें: भावना आना इंसानी है। खुद को दोषी ठहराने से समस्या नहीं सुलझती। जिम्मेदार व्यवहार अपनाना ही सही कदम है।
- प्रोफेशनल मदद लें: अगर यादें बार-बार परेशान करें या रिश्ते पर असर डालें, तो काउंसलर से बात करना समझदारी है।
क्या ना करें?
- एक्स से गुप्त बातचीत,
- पार्टनर से लगातार तुलना और
- भावनाओं को दबाकर अनदेखा करना।
रिलेशनशिप टिप: शादी के बाद एक्स को याद करना आपके चरित्र की कमी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपनी भावनाओं को समझकर सही दिशा देनी है। ईमानदारी, सीमाएं और संवाद- यही आपके वर्तमान रिश्ते की सुरक्षा हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।