International Yoga Day: योग दिवस के मौके पर अपनों को भेजें विशेज, लगाएं स्टेटस
Iternational Yoga Day 2026: 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से योग करने और निरोग रहने की परंपरा को समर्पित है। योग दिवस के मौके पर लगाएं स्टेटस, लिखें कैप्शन और मैसेज के जरिए दें अपनों को दें शुभकामनाएं।
21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। योग का मतलब है रोगों से दूर रहना। योग आपके मन और बॉडी को कनेक्ट करता है। तन-मन-धन से तकलीफों से मुक्त रहता है। योग कोई धर्म-आस्था नहीं ये तो जीवन का आधार है। जिस पर चलकर रोगों से मुक्त रह सकते हैं। योग दिवस की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इस मौके पर आप भी अपनों को भेजे शुभकामनाएं या लगाएं सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस। यहां पढ़ें शानदार लाइनें।
योग दिवस विशेज
- 21 जून योग ही एक ऐसी कला है, जिससे जटिल से जटिल रोगों को दूर किया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं
- योग कोई धर्म नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं
- 21 जून शनिवार आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
- आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाए करिए योग- रहिए निरोग
- स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी, योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी । विश्व योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं
- योग एक धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है, सलामती का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान है।
- योगस्य कुरु कर्माणि
समत्वं योग उच्यते
योगक्षेमं वहाम्यहम
योग कर्मसु कौशलम्।
योग दिवस की शुभकामनाएं
- योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता,
जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी।
इंटरनेशनल योगा डे
- सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग,
निकट नहीं आएगा, कभी कोई रोग
योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
- कठिन है आसन है आश्वासन
सबसे लंबा श्वास है विश्वास
सबसे कठिन योग है वियोग
सबसे अच्छा योग है सहयोग
इंटरनेशनल योगा डे
- आज वही है सबसे ज्यादा हिट,
जो योग अपनाकर बने हैं फिट
- उसी का जीवन बेहतर बनेगा, जो हर दिन योग करेगा।
- योग जीवन जीने का तरीका सिखाता है, उलझी जीवन शैली को सुलझाता है
अनुशासन है इसके लिए जरूरी
योग हमें अनुशासित बनाता है।
- योग सिर्फ स्वस्थ शरीर ही नहीं,
स्वच्छ मन भी देता है,
योग नियम है जीवन का,
योग ही जीवन की दिशा देता है।
- अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो,
मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो,
यहीं योग है।
- यह योग उसके लिए संभव नहीं है,
जो बहुत अधिक खाता है,
या, जो बिल्कुल भी नहीं खाता है,
जो बहुत अधिक सोता है
या जो हमेशा जागा रहता है।
- योग धर्म नहीं विज्ञान है,
इसमे शरीर, मन, आत्मा को जोड़ने का विधान है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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