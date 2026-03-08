Happy Women's Day: 20+ शायरियों के साथ महिलाओं को करें वुमंस डे विश

Mar 08, 2026 07:32 am IST

Happy Women's Day: वुमंस डे के मौके पर अपने आसपास की उन सुपर वुमन को जो हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं और दूसरों के जीवन को सरल और सुंदर बनाने के प्रयास में दिन रात लगी रहती हैं। उन महिलाओं को वुमंस डे के मौके पर भेजें शानदार शायरियों के साथ विशेज।

इंटरनेशनल वुमंस डे पर महिलाओं को शुभकामनाएं भेजने के लिए अच्छी सी शायरी की तलाश में हैं तो यहां से चुने बेहतरीन दिल को छू लेने वाली शायरियां। 8 मार्च को हर साल दुनियाभर में इंटरनेशनल वुमंस डे मनाते हैं। इस मौके पर आप भी अपने आसपास की सुपर वुमन को शानदार लाइनों के साथ बधाई वाले मैसेज भेजें। यहां पढ़ें 20+ शायरी वाले मैसेज।

Happy Women's Day Wishes In Hindi 1) महिला एक शक्ति है, उसे समर्थन और सम्मान का हक है।

2) नारी में कायापलट करने की क्षमता है,

अगर वो कुछ करना चाहती है तो

उसे समाज और परिवार में समर्थन दें,

न कि सम्मान समारोह में.

Happy Women's Day 3) महिलाओं को शिक्षित बनाना मनुष्य समाज की समृद्धि की कुंजी है।

Happy Women's Day 4) नारी को अधिकार देना समाज के लिए भी उपयोगी है,

सुनिश्चित करें कि यह सबको समझ आ जाए।

Happy Women's Day 5) महिलाएं मानव सभ्यताओं का स्तम्भ हैं, उन्हें सशक्त होने के मौके मिलने चाहिए।

6) प्रत्येक महिला को उसकी राय रखने और सम्मान पाने का अवसर मिलना चाहिए।

Happy Women's Day 7) महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार होना चाहिए,

कोशिश करें कि इन्हें कम से कम संघर्ष करना पड़े।

Happy Women's Day 8) महिला एक परिवर्तनकारी शक्ति है,

उसे अपना उद्देश्य बनाने और उसे पूरा करने का अधिकार है।

Happy Women's Day 9) अपनी मां को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है,

सभी महिलाओं के जीवन से बाधाओं को कम करना।

Happy Women's Day 10) महिला सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता,

इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

Happy Women's Day 11) अगर आपके आस-पास महिलाएं हैं तो उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का सही हौंसला दें।

Happy Women's Day 12)औरत के हौसलें का नहीं कोई जवाब, घर के कामों का नहीं कोई हिसाब

बिन औरत के जीवन लगे सुनसान, आओ मिलकर करें उसका सम्मान.

Happy Women's Day 13) हर मुश्किल का हल है, ध्यान सबका हर पल है,

जिन्दगी चलती है जिससे, नारी ऐसा बल है।

Happy Women's Day 14) मकान को घर बनाया, आँचल की कर दी छाया,

अपना सब कुछ देकर भी, तुमने कुछ नहीं पाया,

इस सहयोग के बदले हम दे सकते हैं आभार,

नमन हमारा आपको, कृपया करें स्वीकार।

Happy Women's Day 15) महिला के सम्मान के लिए, देश के उत्थान के लिए ,

सबको यही समझाओ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

Happy Women's Day 16) हर घर की रौनक और हर रिश्ते की पहचान होती है नारी,

उनकी मुस्कान से ही जगमगाती है दुनिया सारी।

उनकी हिम्मत और प्यार से ही परिवार मजबूत बनता है।

Happy Women's Day 17) नारी शक्ति है, सम्मान है,

जीवन का सबसे सुंदर वरदान है।

उनके बिना यह दुनिया और हर रिश्ता अधूरा है।

Happy Women's Day 18) जिसने हमें जन्म दिया, जीवन जीना सिखाया,

जिसने हर मुश्किल घड़ी में हौसला बढ़ाया,

ऐसी हर नारी को मेरा दिल से नमन।

हैप्पी वुमेंस डे 19) नारी सिर्फ एक शब्द नहीं,

साहस, सहनशीलता, प्यार और समर्पण का रूप है।

उनकी ताकत से ही समाज और परिवार आगे बढ़ता है।

हैप्पी वुमेंस डे 20) हर दिन आपका हो खास,

हर सपना पूरा हो और हर कदम पर मिले सम्मान।

मेहनत और हिम्मत हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जाए।

Happy Women's Day 21) मां, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में

नारी हर रिश्ते को खूबसूरत बनाती है।

उनका प्यार ही परिवार को जोड़कर रखता है।

Happy Women's Day 22) मुस्कान से दुनिया रोशन करती है नारी,

हिम्मत और प्यार की मिसाल होती है नारी।

हर मुश्किल में जो हार न माने, वही है असली नारी।