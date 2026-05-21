International Tea Day: टी लवर दोस्त को भेजें चाय पर लिखीं ये गजब शायरी, पढ़ते ही हो जाएगा खुश
Chai par Shayari: चाय किसी का पहला प्यार है तो चाय किसी का जुनून, चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात छिपे होते है। एक कप चाय के साथ रिश्तों की बिगड़ी बातें तक संभल जाती है। तो अब की बार अपने दोस्त और फैमिली को एक कप चाय जरूर पिलाएं और दोस्तों को भेजें ये प्यारी चाय वाली शायरियां।
21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। चाय का लोगों की जिंदगी में इतना गहरा असर है कि कई लोगों की मॉर्निंग ही इसके बगैर नहीं होती। चाय एक ड्रिंक नहीं एक जज्बात है, पहला प्यार है। जिस पर कितने लोगों ने शायरियां लिख डाली है। आपके आसपास भी जो आपकी चाय लवर फ्रेंड हो उसे भेजें चाय पर लिखीं खूबसूरत शायरियां।
Tea Shayari for friend
1- चाय के बिना तो दिन अधूरा सा लगता है,
हर घूंट में दिल को सुकून सा मिलता है।
2- चाय का प्याला हो और तुम पास न हो,
तो हर घूंट में तन्हाई का स्वाद सा हो।
3- चाय की चुस्कियों में सुकून मिल जाए,
यादों के साथ दिल का ग़म हल्का हो जाए।
4- चाय का प्याला और दिन की शुरुआत,
दोनों में बसी है एक मीठी सी राहत।
5- कड़वी सच्चाई और मीठी चाय,
दोनों ही ज़रूरी हैं इस ज़िन्दगी में।
6- जिंदगी में परेशान बहुत हूं, किसी की राय मिल जाए,
दिलासे की जरूरत नहीं बस, एक कप चाय मिल जाए।
7- किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय,
हर टेंशन की एक ही दवा है — अदरक वाली चाय!
8- एक मुझे ख़्वाब देखने के सिवा,
चाय पीने की गंदी आदत है।
9- कुछ आदत कहते हैं, कुछ इबादत कहते हैं,
इसी चाय के नाम को हम मोहब्बत कहते हैं।
10- आ तेरे संग जरा पींग बढ़ाई जाए,
जिंदगी बैठ तुझे चाय पिलाई जाए।
11- जो वक्त के साथ बदल जाए, वो राय होती है,
जब जिंदगी में कुछ नहीं होता, तब बस चाय होती है।
12- अल्लाह ऐसी बीमारी से बचाए
जिसमें हकीम चाय से परहेज बताए!
13- दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए,
चाह ना सही… तो चाय ही सही।
14- चाय की चुस्की के साथ अक्सर कुछ गम भी पीता हूं,
मिठास कम है जिंदगी में मगर जिंदादिली से जीता हूं।
15- ना इश्क, ना मोहब्बत, ना बेकरारी है,
हमें तो बस चाय की खुमारी है।
16- शाम की चाय उन के साथ पियूं,
दिल की हसरत बहुत पुरानी है।
17- किसी से वफ़ा की ना उम्मीद कीजिए,
बस चाय पीजिए… और सबको दफ़ा कीजिए।
18- मक़सद तो दिल की बातें सुनना-सुनाना है,
चाय तो फ़क़त मुलाक़ात का बहाना है।
19- चाहे सर्द दिसंबर हो या सर्दी वाला जून मिले,
मुझे जब चाय मिले तभी दिल को सुकून मिले।
20- मौसम में गर्म चाय भी,
बदमिज़ाजों का प्यार लगती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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