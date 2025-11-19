Hindustan Hindi News
International Men's Day 2025 : 'खुद टूटकर परिवार को'...अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर भेजें ये टॉप 10 शुभकामनाएं

Wed, 19 Nov 2025 01:26 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy International Men's Day 2025 : दुनिया भर में हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। मेन्स डे 2025 मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जताना, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना और उनके अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऐसे में इस खास दिन अगर आपके जीवन में भी कोई खास पुरुष है, जिसके लिए आप इस दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के प्यार भरे शुभकामना संदेश, मैसेज, कोट्स भेजकर कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं | International Men’s Day Wishes In Hindi)

1- दर्द सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है

पुरुष है बिना थके मेहनत करता है.

पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

2- परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए

अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए

और सबके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद.

हैप्प मेन्स डे!

3- अपनों की खुशियों और मुस्कुराहट के लिए अपना सबकुछ बलिदान कर देते हैं,

पुरुष ऐसे होते हैं जो परिवार की खुशी के लिए जीवन कुर्बान कर देते हैं.

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं!

4- आपका होना घर को घर बनाता है,

आपका प्यार रिश्तों को मायने देता है.

मेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं

5- पिता, भाई या मित्र - हर रूप में तुम प्यारे हो,

तुम हो हमारी ताकत, हमारा भरोसा,

तुम हो उम्मीद, तुम हो सहारा,

जीवन की हर राह में तुम ही आधार हो।

हैप्पी मेन्स डे!

6- जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को संभाल ले,

वही सच्चा पुरुष कहलाता है।

आप जैसे पुरुष को दिल से सम्मान।

हैप्पी मेन्स डे!

7- आपकी जिम्मेदारियां भले दिखाई न दें,

लेकिन उनका असर हर खुशी में महसूस होता है।

मेन्स डे पर आपको ढेरों शुभकामनाएं।

8- जिम्मेदारियों के बोझ में भी जो सपनों को थामे रहे,

वही पुरुष महान है।

पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

9- जो थककर भी मुस्कुराए,

वही तो मर्द कहलाए।

पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

10- उन सभी पुरुषों को बहुत-बहुत धन्यवाद

जो अच्छा जीवनसाथी,

बेहतरीन भाई और सबसे महत्वपूर्ण सच्चे दोस्त हैं

हैप्पी मेन्स डे!

Manju Mamgain

Manju Mamgain
