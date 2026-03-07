Hindustan Hindi News
Happy Women's Day: नारी शक्ति और हिम्मत को बयां करती ये 12+ दमदार शायरियां

Mar 07, 2026 03:57 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की ताकत, संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है। इस खास मौके पर पढ़ें महिलाओं को समर्पित प्रेरणादायक शायरियां।

International Women’s Day अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने के लिए समर्पित है। समाज, परिवार और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं - चाहे वह शिक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो या व्यवसाय। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास से यह साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। महिला दिवस का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और अवसरों के महत्व को भी समझाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर महिला मजबूत, प्रेरणादायक और बदलाव लाने की शक्ति रखती है।

महिलाओं के लिए प्रेरणादायक शायरियां

1.

नारी सिर्फ एक शब्द नहीं,

शक्ति और साहस की पहचान है।

जो हर मुश्किल से लड़ जाए,

वही असली नारी की शान है।

2.

हौसलों से भरी है हर नारी,

उसकी ताकत का कोई मोल नहीं।

जो ठान ले मन में कुछ भी,

उसके लिए कोई राह कठिन नहीं।

3.

नारी है जीवन की रोशनी,

नारी से ही संसार है।

उसके बिना हर खुशी अधूरी,

नारी से ही हर परिवार है।

4.

मुश्किलों में भी मुस्कुराना,

नारी की यही पहचान है।

हिम्मत और विश्वास के साथ,

वह हर मंजिल तक पहुंचने की जान है।

5.

जो खुद पर विश्वास रखती है,

वही दुनिया बदल सकती है।

नारी जब ठान ले आगे बढ़ना,

तो हर मुश्किल भी झुक सकती है।

6.

नारी है साहस की कहानी,

नारी है उम्मीद की राह।

उसकी मेहनत और लगन से,

सजती है जीवन की हर चाह।

7.

नारी का सम्मान करो,

यह जीवन की सच्ची शान है।

जिस घर में नारी खुश रहती है,

वही घर स्वर्ग समान है।

8.

हर सपने को सच करने की,

नारी में होती ताकत है।

उसके कदम जब आगे बढ़ते हैं,

तभी बदलती दुनिया की सूरत है।

9.

नारी सिर्फ कोमल नहीं,

वह शक्ति का भी रूप है।

वह चाहे तो इतिहास लिख दे,

उसमें हर बदलाव की धूप है।

10.

नारी को समझना आसान नहीं,

वह हिम्मत और प्यार की मिसाल है।

जो हर दर्द को सहकर भी,

दुनिया को खुशहाल बनाती है।

11.

नारी की ताकत को कम मत समझो,

वह हर मुश्किल से लड़ जाती है।

जो ठान ले अपने मन में कुछ,

वह दुनिया बदल कर दिखाती है।

12.

नारी है उम्मीद की किरण,

नारी है जीवन की पहचान।

उसके हौसले से ही बनता है,

हर घर और हर देश महान।

13.

कभी बेटी, कभी मां बनकर,

हर रिश्ता वह निभाती है।

अपने सपनों को पीछे रखकर,

सबकी खुशियां सजाती है।

14.

नारी है शक्ति, नारी है प्यार,

नारी से ही है जीवन का आधार।

उसके बिना अधूरा है संसार,

नारी से ही जग में है उजियार।

15.

हौसलों की उड़ान है नारी,

सपनों की पहचान है नारी।

जो हार मानना जानती नहीं,

ऐसी मजबूत इंसान है नारी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
women's day

