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15 August Shayari: कुछ नशा तिरंगे की शान का है...स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को भेजें 50+ देशभक्ति शायरियां

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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Independence day 2026 Shayari: 

Independence day 2026 Shayari
स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को भेजें 50+ देशभक्ति की शायरियां

15 August Shayari: स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है और इस दिन लोग शहीदों को याद करते हैं। लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण करते हैं और ये पल देश के लिए गर्व से भरा होता है। 15 अगस्त के दिन लोग एक दूसरे को आजादी की बधाई संदेश भेजते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी अपनों को स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से सराबोर संदेश भेजना चाहते हैं, तो कुछ देशभक्ति की शायरियां आप भेज सकते हैं। यहां पढ़ें 15 अगस्त की 50+ देशभक्ति शायरियां, जिन्हें आप दोस्तों, परिवार और करीबियों को व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया पर भेजकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1. लहू मेरे जिगर का कुछ काम तो आया

शहीदों में सही लबों पर नाम तो आया।

2. तिरंगे की शान में हर दिल कुर्बान है,

भारत मां के वीरों पर हिंदुस्तान को अभिमान है।

आजादी का ये पर्व यूं ही रोशन रहे,

मेरे देश का नाम हमेशा ऊंचा रहे।

3. तिरंगे की शान में हर दिल कुर्बान है,

भारत मां के वीरों पर हिंदुस्तान को अभिमान है।

आजादी का ये पर्व यूं ही रोशन रहे,

मेरे देश का नाम हमेशा ऊंचा रहे।

4. कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है।

हम लहराएंगे तिरंगा हर आसमान पर,

क्योंकि ये देश हमारा अभिमान है।

5. मिट्टी की खुशबू में देशभक्ति का एहसास है,

तिरंगे के नीचे ही तो भारत की सांस है।

सरहद पर खड़े वीरों को सलाम करें,

आजादी के इस पर्व को दिल से मनाएं।

6. वतन से बढ़कर कोई अरमान नहीं,

भारत से बढ़कर कोई पहचान नहीं।

इस मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान,

मेरा भारत देश महान।

7. ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है,

हम तो वो हैं जिनकी रगों में हिंदुस्तान है।

तिरंगा हमारी आन और शान है,

भारत मां पर हमें हमेशा अभिमान है।

8. वीरों की कुर्बानी को कभी भुला न पाएंगे,

भारत की शान को हमेशा बढ़ाएंगे।

तिरंगा यूं ही आसमान में लहराता रहे,

मेरा हिंदुस्तान सदा मुस्कुराता रहे।

9. दिल में देशप्रेम हो, जुबां पर भारत का नाम हो,

हर कदम पर वतन के लिए सम्मान हो।

तिरंगे की छांव में बीते जिंदगी,

बस यही दिल का अरमान हो।

10. शहीदों के बलिदान से आजादी मिली है,

तभी तो चेहरे पर ये मुस्कान खिली है।

उन वीर सपूतों को शत-शत नमन,

जिनसे रोशन हुआ अपना हिंदुस्तान।

11. बलिदानों की ज्वाला जलाए रखना,

लहराता तिरंगा यूं ही उठाए रखना।

12. झुकने न देंगे तेरे स्वाभिमान को

चाहे दावं पर लगानी पड़े जान को।

13. तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है,

भारत मां की गोद में बसती हमारी जान है।

14. इन रगों में बहता लहू है बस वतन परस्ती की

है सीने में जलती ज्वाला इसके हस्ती की।

15. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है।

16. फांसियों के फंदे भी चूम गए वो मुस्कुराकर,

सलाम है उन वीरों को, जिन्होंने आजादी दिलाई खुद को मिटाकर।

17. हम फौलादी जिगर वाले हैं

वतन पर खुद को लुटा देंगे।

18. सरहद की खामोशी में भी एक आवाज़ रहती है,

हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत की धड़कन रहती है।

19. जिस मिट्टी पर कदम रखते ही सुकून मिलता है,

उसी वतन के लिए हर भारतीय का दिल धड़कता है।

20. मेरे देश की हवाओं में कुछ तो बात खास है,

दूर रहकर भी हिंदुस्तान दिल के सबसे पास है।

21. तिरंगा हाथ में हो तो हौसला खुद बढ़ जाता है,

भारत का नाम आते ही सीना गर्व से तन जाता।

22. ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है,

मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है,

मैं हिन्दुस्तान का हूं और हिन्दुस्तान मेरा है।

23. यहां हर सुबह सूरज से पहले उम्मीद जगती है,

यही वो धरती है जहां देशभक्ति रगों में बहती है।

24. वतन की राह में मिले कांटे भी फूल लगते हैं,

भारत के लिए जीने वाले कभी नहीं झुकते हैं।

25. जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है,

जो देश के काम ना आये वो बेकार जवानी है।

26. मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए,

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए,

मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए।

27. तिरंगा है हमारी जान, तिरंगा है हमारी शान,भारत माता की जय हो, यही है हमारा मान

28. आजादी का ये जश्न है, तिरंगे का सम्मान है,हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है।

29. तिरंगे की छांव में सुकून मिलता है दिल को,

मेरा भारत ही सबसे प्यारा लगता है मुझको।

30. वतन की मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं पड़ता,

सच्चा हिंदुस्तानी मुश्किल में भी देश का साथ नहीं छोड़ता।

31. मेरा वतन मेरी पहचान, मेरी जान है,

हिंदुस्तान पर मुझे हर पल अभिमान है।

32. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पे मरने वालों का यही बाक़ी निशां होगा।

33. आजादी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं,

ये वीरों की कुर्बानी का कभी न मिटने वाला निशान है।

34. वतन की मोहब्बत में खुद को तपायेंगे,

जहां जरूरत होगी अपनी जान लुटायेंगे,

क्योंकि भारत हमारा देश है प्यारा,

इसे हम नहीं मिटने देंगे, दुश्मनों से बचायेंगे।

35. आजादी की कीमत शब्दों में बताई नहीं जाती,

वीरों की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाती।

36. भारत कोई नक्शे पर बनी लकीर नहीं,

ये करोड़ों दिलों से जुड़ी एक तस्वीर है।

37. शाहिदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे,

भारत की इस आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे।

38. ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है,

मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गुरूर है, मैं भारत का हूं और भारत मेरा है।

39. आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।

40. आजादी की कीमत शब्दों में बताई नहीं जाती,

वीरों की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाती।

41. तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, करोड़ों भारतीयों के दिल की पहचान है।

42. तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान हैं,

हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान हैं।

43. भारत मां की शान में हर हिंदुस्तानी की जान है।

44. हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसलिए तिरंगे पर नाज है।

45. गुलामी की रात ढली, आई आजादी की सुबह,लहराया तिरंगा, गूंजा भारत माता की जय का नग्मा।

46. शहीदों की कुर्बानी को नमन, जिनसे आजादी का सूरज निकला।

47. अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं,

सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।

48. ना पूछो जात मेरी, ना धरम मेरा,

जब बात आए देश की, बस नाम हो ‘हिंदुस्तानी’ मेरा।

49. दिल दिया है, जान भी देंगे,

ए वतन तेरे लिए हर दर्द सहेंगे।

50. वो खून ही क्या जो वतन पे बह न सके,

वो सर ही क्या जो तिरंगे के लिए झुक न सके।

51. तिरंगे को सलाम, उन वीरों को सलाम जिन्होंने इसे ऊंचा रखा।

52. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं,

मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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