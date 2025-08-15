15 अगस्त 2025 शुभकामनाएं: टॉप 20+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, देशभक्ति से भरा है हर बोल! Independence Day 2025 Wishes Top 20 plus Messages, Shayari quotes Status to Share with Loved Ones, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपIndependence Day 2025 Wishes Top 20 plus Messages, Shayari quotes Status to Share with Loved Ones

15 अगस्त 2025 शुभकामनाएं: टॉप 20+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, देशभक्ति से भरा है हर बोल!

Independence Day Wishes in Hindi: 15 अगस्त के खास मौके पर हम आपके लिए चुनिंदा शुभकामना संदेश, शायरी और स्टेटस ले कर आए है, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:48 AM
share Share
Follow Us on
15 अगस्त 2025 शुभकामनाएं: टॉप 20+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, देशभक्ति से भरा है हर बोल!

15 अगस्त भारतीयों के लिए महज कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन गर्व, आजादी और एकजुटता का प्रतीक है। ये वो दिन है जब हर देशवासी अपने भारतीय होने पर गर्व करता है। हर भेद भूलकर अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम, समापन और गर्व की भावना को खुलकर जाहिर करता है। इस दिन देशभर में कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन दिन की शुरुआत तो शुभकामना संदेश के साथ ही होती है। अपनों को भेजे गए ये संदेश अपनेपन और देशप्रेम की भावना को भी गहरा बनाते हैं। यहां हम आपके लिए चुनिंदा शुभकामना संदेश, शायरी और स्टेटस ले कर आए है, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं।

1) चलो फिर से आज वह नारा याद कर लें ,

शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें,

जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे,

देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें।

Happy Independence Day 2025

2) आजादी की कभी शाम न होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे।

Happy Independence Day 2025

3) ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस ये है हम हिंदुस्तानी हैं!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

4) गंगा, यमुना, यहां नर्मदा,

मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा,

शांति-प्रेम की देता शिक्षा,

मेरा भारत सदा सर्वदा!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

5) भारत के स्वतंत्रता का, सारे जग में मान,

दशकों से खिल रही, उसकी अद्भुत शान,

सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास का,

इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

6) आजादी का जोश कभी कम ना होने देंगे,

जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे,

क्योंकि भारत हमारा देश है,

अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे।

Happy Independence day!

7) वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए,

दिल एक है, एक है जान हमारी,

हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान हैं।

Happy Independence day 2025

8) इतनी सी बात हवाओं को बताये रखना,

रौशनी होगी, चिरागों को जलाये रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने,

उस तिरंगे को आंखों में बसाये रखना।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) तैरना है तो समंदर में तैरो,

नदी-नालों में क्या रखा है।

प्यार करना है तो वतन से करो,

बेवफा लोगों में क्या रखा है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

10) मुकुट हिमालय, हृदय में तिरंगा,

आंचल में गंगा लायी है,

सब पुण्य, कला और रत्न लुटाने,

देखो भारत माता आई हैं!

जय हिंद, जय भारत!

11) आज सलाम है उन वीरों को,

जिनके कारण ये दिन आता है,

वो मां भी खुशनसीब होती है,

बलिदान जिसके बच्चों का देश के काम आता है!

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

12) चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें,

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें।

Happy Independence day!

13) कोई न छोड़ पाए

रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई न तोड़ पाए

दिल एक और एक जान है हमारी

यह हिंदुस्तान शान है हमारी।

Happy Independence day!

14) दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर,

दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा कर,

मिली है जब ये आजादी तो फिर से इस आज़ादी को,

रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

15) सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,

हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसितां हमारा,

परबत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का,

वह संतरी हमारा वो पासबां हमारा!

Happy Independence day 2025!

16) हर एक दिल में हिंदुस्तान है,

राष्ट्र के लिए मान-सम्मान है।

भारत मां के बेटे हैं हम,

इस मिट्टी पर हम सब को अभिमान है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

17) विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी,

गर्व है हमें हमारी पहचान पर,

कि हम सब हैं हिंदुस्तानी।

जय हिंद, जय भारत!

18) वीरों के बलिदान की बदौलत हम आजाद हैं,

इस आजादी को सदा सलाम करें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

19) ना जात-पात, ना ऊंच-नीच,

सिर्फ एक पहचान... हम सब हैं हिंदुस्तानी।

जय हिंद!

Happy Independence day!

20) इस स्वतंत्रता दिवस, संकल्प लें

न भ्रष्टाचार, न भेदभाव,

सिर्फ विकास और एकता।

Happy Independence Day!

21) आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं

तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है।

Happy Independence Day 2025!

22) गगन भी झुके, धरा भी गाए,

जब भारत मां का तिरंगा लहराए।

लाखों बलिदानों की ये अमानत,

रखनी है हमें, हर हाल में सलामत।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

Happy Independence Day Independence Day Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।