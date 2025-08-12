Independence Day Speech in Hindi: 15 अगस्त पर छोटा, आसान और देशभक्ति से भरा भाषण, तालियां थमने का नाम नहीं लेंगी! Independence Day 2025 speech in Hindi 15 august bhashan essay simple easy and powerful, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Independence Day Speech in Hindi: 15 अगस्त पर छोटा, आसान और देशभक्ति से भरा भाषण, तालियां थमने का नाम नहीं लेंगी!

15 अगस्त के मौके पर देशभर के स्कूलों, दफ्तरों और सोसाइटीज में कार्यक्रम होते हैं, जिनमें स्पीच यानी भाषण की बड़ी भूमिका रहती है। यहां हिंदी में एक ऐसा ही आसान, छोटा और देशभक्ति से भरपूर भाषण दिया गया है, जो इस खास मौके पर आप बोल सकते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 01:48 PM
Independence Day speech in Hindi: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। इस दिन पूरा देश मिलकर आजादी का जश्न मनाता है और देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले वीरों को नमन करता है। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, बड़े उतार-चढ़ावों से गुजरा और आज देखते ही देखते हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर देशभर के स्कूलों, दफ्तरों और सोसाइटीज में ध्वजारोहण समारोह और कार्यक्रम होते हैं, जिनमें स्पीच यानी भाषण की बड़ी भूमिका रहती है। लोग ऐसा भाषण तैयार करना चाहते हैं, जो उनके देशप्रेम को खूबसूरत शब्दों में जाहिर करे और समझने में भी आसान हो। यहां हिंदी में एक ऐसा ही आसान, छोटा और देशभक्ति से भरपूर भाषण दिया गया है, जो इस खास मौके पर आप बोल सकते हैं।

15 अगस्त पर बोलें ये जोरदार भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण, यहां उपस्थित अतिथि और मेरे प्यारे साथियों,

सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसे हम गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त की थी।

साथियों, यह दिन केवल खुशियों का पर्व नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य वीरों और क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रतीक भी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया।

आज के दिन देश के कोने-कोने में तिरंगा लहराता है और देशभक्ति का जोश हर दिल में उमड़ पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, 31 तोपों की सलामी दी जाती है और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश की उपलब्धियों, भावी योजनाओं और विकास के संकल्प के बारे में बात करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यह दिन हमें एकजुट होकर देश के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

आइए आज के दिन हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे और देश के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।

अंत में, मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा-

'काश मेरी जिंदगी मे सरहद की कोई शाम आए

मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए

ना खौफ है मौत का ना आरजु है जन्नत की

लेकीन जब कभी जीक्र हो शहीदो का

काश मेरा भी नाम आए। काश मेरा भी नाम आए।'

जय हिंद! जय भारत!

Independence Day Speech

