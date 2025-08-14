महफिल में तालियों की गूंज सुनाई देगी जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल देंगे ये 'कविता' Independence day 2025 special poem in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Independence day 2025 special poem in hindi

महफिल में तालियों की गूंज सुनाई देगी जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल देंगे ये 'कविता'

Independence Day Poem: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अचानक से कोई दो लाइन बोलने को कह दे तो इन देशप्रेम से भरी कविताएं सुना दें। जिसे सुनकर लोग तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाएंगे। ध्यान से पढ़ लें ये देशभक्ति की कविताएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान Thu, 14 Aug 2025 06:40 PM
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम किए जाते हैं। जिनमे लोग शामिल होते हैं। ऐसे मौके पर कई बार अचानक से लोगों को कविता या शेर-शायरी जैसी चीजों को बोलने का मौका दिया जाता है। अगर आपको भी अपने ऑफिस में देश के लिए दो शब्द बोलने को कहा जाए और खुद के लिए तालिया बजवानी है तो देशभक्ति के रंग में रंगी इस छोटी सी कविता को गा दें। हर कोई तारीफ करेगा।

देशभक्ति की कविताएं

1) देश की लाज बचाने को, अपनी जान गवाई है,

खा कर गोली सीने में, अपनी कसम निभाई है।

जिनको ये भारतवर्ष, अपने लहू से ज्यादा प्यारा है,

ऐसे उन वीर सपूतों को, शत-शत नमन हमारा है।

भारत मां की रक्षा के लिए, अपना कर्तव्य निभाया है,

मातृभूमि के गौरव पर, न्यौछावर उनकी काया है |

जिनको परिवार से ज्यादा, ये देश ,तिरँगा प्यारा है,

ऐसे उन वीर सपूतों को, शत-शत नमन हमारा है।

लथपथ पड़े जमीं पर, भारत मां की जय बोली हैं

जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती फिर से डोली हैं |

जिनके जज्बे को करता सलाम, देखो ये भारत सारा है,

ऐसे उन वीर सपूतों को, शत-शत नमन हमारा है।

2) दे दे मुझे तू ज़ालिम

दे दे मुझे तू ज़ालिम, मेरा ये आशियाना,

आरामगाह मेरी, मेरा बहिश्तख़ाना।

देकर मुझे भुलावा, घर-बार छीनकर तू,

उसको बना रहा है, मेरा ही कै़दख़ाना।

उसके ही खा के टुकड़े, बदख़्वाह बन गया तू,

मुफ़लिस समझ के जिसने, दिलवाया आबो-दाना।

मेहमां बना तू जिसका, जिससे पनाह पाई,

अब कर दिया उसी को, तूने यों बेठिकाना।

3) जगदंबा प्रसाद मिश्र की कविता

उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ताँ होगा।

रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियाँ होगा॥

चखाएँगे मज़ा बर्बादी-ए-गुलशन का गुलचीं को।

बहार आ जाएगी उस दम जब अपना बाग़बाँ होगा।

ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं ऐ ख़ंजर-ए-क़ातिल।

पता कब फ़ैसला उनके हमारे दरमियाँ होगा॥

जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज़।

न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ औ तू कहाँ होगा॥

वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है।

सुना है आज मक़तल में हमारा इम्तहाँ होगा॥

शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले।

वतन पर मरनेवालों का यही बाक़ी निशाँ होगा॥

कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे।

जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमाँ होगा॥

