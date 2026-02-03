वैलेंटाइन सीजन में सिंगल हैं तो क्या करें? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने दिए 5 जरूरी टिप्स

संक्षेप: वैलेंटाइन वीक में अगर आप सिंगल हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप इसे पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ, मेंटल पीस के लिए अच्छा समय समझें। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने कुछ टिप्स सिंगल लोगों को दिए हैं।

सिंगल लोग वैलेंटाइन सीजन आते ही खुद को एकांत में कैद करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर प्यार भरे, रोमांटिक पोस्ट देखकर उनका मन दुखी होता रहता है। वैलेंटाइन सीजन में अगर आप सिंगल हैं, तो मन में उदासी, FOMO (Fear of Missing Out) या खुद को कमतर समझने की भावना आ सकती है। लेकिन मेंटर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है ये समय खुद से जुड़ाव, इमोशनल हीलिंग, पर्सनल ग्रोथ के लिए परफेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी रिश्ते में हो, तभी खुशी मिले। हर चीज के अपने फायदे-नुकसान होते हैं। किसी रिलेशनशिप में रहकर भी आप दुखी रह सकते हैं और सोशल मीडियो पर लोग अक्सर दिखावा करते हैं। अगर आप वैलेंटाइन वीक में सिंगल हैं, तो थोड़ा समय खुद के लिए निकालें और कुछ चीजों को करने की कोशिश करें।

एक्सपर्ट के 5 टिप्स- 1- सिंगल होना समस्या नहीं अगर आप सिंगल हैं, तो इसे खुद में किसी समस्या के होने जैसा न देखें बल्कि इसे आप पर्सनल च्वॉइस समझें। किसी रिश्ते में होना खुशी की गारंटी नहीं देता। हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहकर बंध जाए और ऐसे आप आजाद है और कही भी आ जा सकते हैं। ऐसे आप मर्जी से जी सकते हैं और खुद के मालिक हैं।

2- सोशल मीडिया से दूरी ऐसे समय में सोशल मीडिया से खास दूरी बनाएं। वैलेंटाइन वीक पर कपल्स सोशल मीडिया पर लवी-डवी पोस्ट, वीडियो शेयर करते रहते हैं। इन्हें देखकर आपको उदासी लगेगी। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें या फिर इन चीजों को इग्नोर करें। सोशल मीडिया पर हर खुशी-प्यार पूरी सच्चाई नहीं होती।

3- सेल्फ केयर या डेट वैलेंटाइन वीक के दिनों के हिसाब से आप खुद को पैंपर करें। सेल्फ केयर भी काफी जरूरी होती है, ऐसे में आप खुद को कोई तोहफा दें या फिर किसी पसंदीदा जगह पर डेट पर जाएं। आप फिल्म देखने जा सकते हैं। जब आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना सीख लेते हैं, तो किसी और पर इमोशनल डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाती है।

4- अकेलेपन पर बात करें अगर आपको ज्यादा अकेलापन, उदासी महसूस हो रही है, तो इसे लेकर लिखना शुरू करें या फिर किसी दोस्त से इस बारे में बात करें। अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखने से आप खुद में घुटन फील करेंगे और ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर जरूरत लगे तो काउंसलर से बात करें।