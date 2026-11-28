पति-पत्नी का रिश्ता जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर अपने प्यार की महक को फीका ना कर दें, उससे पहले ही कभी कभार इजहार ए मोहब्बत कर देना चाहिए। पति को सुनाने के लिए ऐसे ही 20 शायरी नोट कर लें।

शायरी इन हिंदी

प्यार का रिश्ता नाजुक होता है। इसे समय दर समय इजहार की जरूरत होती है। शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो अपने प्यार को फीका ना पड़ने दें। खूबसूरत दिल को छू लेने वाली शायरियों के साथ अपने जज्बातों का इजहार करें। यहां पढ़ें पूरी 20 शायरियां।

1- तेरी मुस्कान से रोशन मेरी हर शाम रहे,

तेरे नाम से शुरू हर सुबह का पैगाम रहे,

चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं दरमियां,

मेरे दिल में हमेशा तेरा ही मुकाम रहे।

2- तुम्हारी आंखों में एक प्यारा सा संसार मिलता है,

तुम्हारे साथ हर लम्हा खास मिलता है,

किस्मत वालों को मिलता है ऐसा खूबसूरत रिश्ता,

जहाँ हर दिन प्यार का नया एहसास मिलता है।

3- ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश,

बस हर जन्म में हो तुम्हारे प्यार की नुमाइश,

तुम साथ रहो तो हर मौसम सुहाना लगे,

तुम्हारे बिना अधूरी लगे जिंदगी की हर ख्वाहिश।

4- तेरे साथ बिताया हर पल यादगार बन जाता है,

तेरा नाम लेते ही चेहरा खिल जाता है,

कैसे बयां करूं अपने दिल की ये मोहब्बत,

तू पास हो तो हर दर्द भी मुस्कान बन जाता है।

5- तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हो,

मेरे दिल की धड़कन का खूबसूरत जवाब हो,

लोग पूछते हैं मेरी खुशियों की वजह,

मैं कहता हूं तुम ही मेरा लाजवाब एहसास हो।

6- मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से जताई नहीं जाती,

हर बात दुनिया को बताई नहीं जाती,

कुछ रिश्ते दिल में इस तरह बस जाते हैं,

जिनकी खूबसूरती कभी दिखाई नहीं जाती।

7- तेरे होने से मेरी दुनिया गुलजार रहती है,

हर खुशी मेरे आसपास रहती है,

तू मिले तो जिंदगी मुकम्मल सी लगे,

तेरे बिना हर खुशी उदास रहती है।

8- तेरी बातों में ऐसा जादू नजर आता है,

हर लम्हा तेरा ख्याल पास आता है,

कितनी खूबसूरत है ये मोहब्बत हमारी,

तू दूर होकर भी दिल के करीब नजर आता है।

9- तुमसे मिलकर जाना प्यार क्या होता है,

किसी का अपना होना कितना खास होता है,

पहले तो गुजरते थे दिन बस यूँ ही,

अब हर दिन में तुम्हारा इंतजार होता है।

10- तेरे संग हर रास्ता आसान लगता है,

तेरा साथ ही सबसे बड़ा अरमान लगता है,

ना चाहिए महलों की दौलत, ना शोहरत,

तेरा प्यार ही मेरा सबसे खूबसूरत जहान लगता है।

11- तुम्हारी हँसी मेरी पहचान बन जाए,

तुम्हारी खुशी मेरी मुस्कान बन जाए,

इतनी मोहब्बत हो हमारे दरमियाँ,

कि हर दुआ में बस तुम्हारा नाम आ जाए।

12- दिल की किताब में तेरा नाम लिख रखा है,

हर खूबसूरत ख्वाब तेरे नाम कर रखा है,

तुम पूछते हो कितनी मोहब्बत है तुमसे,

हमने तो अपना पूरा जहान तुम्हारे नाम कर रखा है।

13- तुम्हारा साथ मिले तो बहारें मिल जाती हैं,

सूनी राहों को भी मंजिलें मिल जाती हैं,

प्यार अगर सच्चा हो दिल से दिल का,

तो खामोशियों में भी बातें मिल जाती हैं।

14- तेरे प्यार में हर दिन खास लगता है,

तेरे बिना हर मौसम उदास लगता है,

तुम जो थाम लो हाथ मेरा उम्रभर,

तो जिंदगी का हर सफर आसान लगता है।

15- ना जाने कैसा रिश्ता है तुम्हारे साथ,

हर खुशी जुड़ी है तुम्हारे एहसास के साथ,

तुम सामने हो तो वक्त ठहर सा जाता है,

दिल बस रहना चाहता है तुम्हारे पास।

16- तुम मेरी सुबह का पहला ख्याल हो,

मेरी शाम का सबसे हसीन सवाल हो,

लाखों चेहरे हैं इस दुनिया में मगर,

मेरे लिए तुम सबसे बेमिसाल हो।

17- तेरे इश्क की खुशबू हवाओं में रहती है,

तेरी याद हर पल निगाहों में रहती है,

चाहे दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएँ,

तेरी मोहब्बत मेरी दुआओं में रहती है।

18- तुमसे ही मेरी हर खुशी का नाता है,

तुमसे ही दिल को सुकून मिल पाता है,

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में,

मगर तुम्हें देखकर हर लफ्ज़ मुस्कुराता है।

19- हर जन्म में तेरा साथ मिले यही दुआ है,

तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे यही आरजू है,

मोहब्बत का मतलब तुमसे ही सीखा है,

तुम्हारे साथ जिंदगी जीना ही मेरी जुस्तजू है।

20- तुम साथ हो तो हर लम्हा त्योहार लगता है,

तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा उपहार लगता है,

क्या मांगू खुदा से अब इससे ज्यादा,