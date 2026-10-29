Karwa Chauth Caption: इंस्टा-फेसबुक पर करनी है फोटो पोस्ट, लिखें ये प्यारभरा कैप्शन
करवा चौथ के मौके पर पति से अपने प्यार जाहिर करने के साथ ही सुंदर फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है तो इन प्यारभरे कैप्शन को लिखें। जमकर लाइक्स और कमेंट मिलेंगे।
करवा चौथ पर पति के साथ फोटो शेयर करनी है और कुछ सुंदर लाइनों को खोज रहीं। जो हार्ट टचिंग, इमोशनल और करवा चौथ से जुड़ी हुई हों। तो इन हिंदी में लिखीं प्यारभरी शायरियों को नोट कर लें। फेसबुक, इंस्टा या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर करवा चौथ की पोस्ट लिखने के लिए ये बेस्ट लाइनें है।
Karwa Chauth Caption in hindi
1- कितना खुशनसीब है ऐ चांद तू,
तेरे दीदार को मेरा महबूब बेचैन है।
2- करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है,
हर सुहागन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है।
हैप्पी करवा चौथ
3- सुख-दुख में हम-तुम
हर पल साथ निभाएंगे
एक जन्म नहीं सातों जन्म तक
पति-पत्नी बन आएंगे।
4- चांद की पूजा करके करती हूं,
मैं तेरी सलामती की दुआ
तुझे लग जाए मेरी भी उम्र
गम रहे हर पल जुदा।
5- हमारी जिंदगी, हमारी सांसे बन गए हो तुम
खूबसूरत मोहब्बत का एहसास बन गए हो तुम
हमें जरूरत है सांसों से ज्यादा तुम्हारी
क्योंकि, हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन गए हो तुम।
6- दिल मेरा फिर से तेरा प्यार मांगे
प्यासे नयना फिर से तेरा दीदार मांगे
प्रेम और स्नेह से प्रकाशित हो दुनिया मेरी
ऐसा साथी हर जनम में मांगू
7- आपका साथ मुझे जीवनभर मिले
हर सुख-दुख में आप मेरे संग रहे।
हैप्पी करवा चौथ
8- सात जन्म का साथ मिले, ऐसा जीवन मुझे खास मिले
ना हो कोई ख्वाहिश मेरी, बस तुझे याद करूं तो तेरा साथ मिले।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
9- तुम ही दुनिया तुम ही जीवन,
तू ही मेरी सांसों की पहचान हो
संग तुम्हारे बसी हैं खुशियां
तुम्हारे साथ ही मेरा अरमान है।
10- जो हमें आपकी एक झलक मिल जाए,
तो ये व्रत सफल हो जाए,
हम तो बैठे हैं आपके इंतजार में
आप आएं और ये व्रत पूरा हो जाए।
11- अखंड सौभाग्य के वरदान और पति-पत्नी में समानता के प्रतीक पर्व।
करवा चौथ की शुभकामनाएं
12- अपने हाथों में चूड़ियां सजावें
माथे पर अपने सिंदूर लगाएं
निकली हर सुहागन चांद के इंतजार में,
रब उनकी हर मनोकामना पूरी करें।
करवा चौथ
13- करवा चौथ आया है
खुशियां हजार लाया है
हर सुहागन ने चांद से
थोड़ा सा रूप चुराया।
14- धन्य वो देवी जो पति सुख के लिए व्रत पाए
धन्य वो पति जो देवी रूप पत्नी पाये
धन्य वो स्वरूप जो मनुष्यता का दीप जलाए।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
15- व्रत रखा है मैंने बस एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ
हो लंबी उम्र तुम्हारी और हर जन्म मिले हमें एक-दूसरे का साथ
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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