तेरी एक मुस्कान मेरी दुनिया...बॉयफ्रेंड से हो गई है लड़ाई, मनाने के लिए भेज दें ये रोमांटिक शायरियां

संक्षेप: बॉयफ्रेंड रूठ गया है और आपको उन्हें मनाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो शायरी वाला तरीका अपनाएं। रोमांटिक शायरियां मैसेज या फिर लव लेटर की तरह लिखकर भेज दें। उनका गुस्सा गायब हो जायेगा।

Wed, 12 Nov 2025 03:58 PM
बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड में रूठने-मनाने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कई बार लड़ाई बड़ी हो जाती है और कपल एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर भी किसी बात पर नाराज हो गया है। उन्हें मनाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ रोमांटिक शायरी उन्हें मैसेज या फिर किसी लेटर में लिखकर भेज दें। इन्हें पढ़ते ही उनका गुस्सा छूमंतर हो जायेगा और फिर से आप दोनों के बीच प्यार के फूल खिल जाएंगे। चलिए कुछ रोमांटिक शायरी पढ़ाते हैं।

1- बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा,

समझ नहीं आता, फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं।

2- तेरी एक मुस्कान मेरी दुनिया रोशन कर देती है,

तू नाराज है तो, ये मेरी खुशियां छीन लेती है।

3- सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो

नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो

हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर

खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो।

4- तू मेरी आदत बन चुका है,

तेरे बिना कुछ अधूरा है,

मना लूंगी तेरी हर खता,

बस लौट आ तू पास जरा।

5- कितना चाहते हैं तुमको

ये कभी कह नहीं पाते,

बस इतना जानते हैं,

की तेरे बिना रह नहीं पाते।

6- तेरी याद ने मेरे दिल को सरकारी दफ्तर बना रखा है

ना किसी की सुनता है, ना कोई काम करता है।

7- तू मेरी धड़कन, तू मेरी जिंदगी है,

तेरे साथ हर लम्हा किसी दुआ की पूर्ति है।

8- माना कि गलती हुई है मुझसे,

पर तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं

अब मान भी जाओ जान,

तुम्हारे बिना दिल को कोई तसल्ली नहीं।

9- दिल से तेरी याद को जुदा तो नहीं किया

रखा जो तुझे याद कुछ बुरा तो नहीं किया,

हमसे तू नाराज़ है किस लिए बता जरा,

हमने कभी तुझे खफा तो नहीं किया।

10- तेरी याद में खोया हुआ मेरा दिल है,

हर धड़कन में बस तेरा ही सिलसिला है

तू दूर है मगर पास है मेरे जज्बात में

तेरी हर बात बसी है मेरे हालात में।

दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
