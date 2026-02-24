शादी के सालों बाद भी बरकरार रहेगा हनीमून फेज, ये 5 रूल बनाएं रखेंगे रिश्ते में लव और रोमांस!
अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में नई ताजगी, अट्रैक्शन और वही प्यार लंबे समय तक बना रहे, तो आपको अपनी डेली की कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप ताउम्र अपने रिश्ते में नयापन बनाए रख सकते हैं।
शादी के शुरुआती दिन बहुत खास होते हैं। हर बात में उत्साह होता है, हर मुलाकात में अपनापन और हर छोटी चीज भी दिल को छू जाती है। यही एहसास हनीमून फेज कहलाता है। लेकिन समय के साथ कई कपल्स महसूस करते हैं कि ये एहसास धीरे-धीरे कम होने लगा है। दरअसल सच तो ये है कि ये बदलाव अपने आप नहीं आता, बल्कि हमारी आदतों की वजह से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में नई ताजगी, अट्रैक्शन और वही प्यार लंबे समय तक बना रहे, तो आपको अपनी डेली की कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप ताउम्र अपने रिश्ते में नयापन बनाए रख सकते हैं।
डेटिंग जैसा फ्लर्ट जारी रखें
शादी के बाद अक्सर लोग मान लेते हैं कि अब इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है और यहीं से उनके रिश्ते में दूरी शुरू होती है। रिश्ते में नयापन भी रखने के लिए आपको अपने पार्टनर से हल्की-फुल्की छेड़छाड़, मजाक और उनकी तारीफ जारी रखनी चाहिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए, समय खुद बनाइए। जब आप अपने पार्टनर को महसूस कराते हैं कि वह आज भी आपके लिए खास है तो रिश्ता खुद ही चमकने लगता है।
अपने टच से दिलाये सुकून का एहसास
फिजिकल टच, सिर्फ रिश्ते का एक हिस्सा नहीं, बल्कि भरोसे का संकेत है। हर बार छूना किसी चाहत का इशारा नहीं होता। कभी कमर पर हाथ रखना, लंबा सा हग देना या माथे पर हल्का सा किस करना यह बताता है कि आप आप पार्टनर के पास हैं। एक छोटा सा स्पर्श आपके पार्टनर को सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। कोशिश करें कि रोज थोड़ा समय एक-दूसरे के करीब बिताएं। यह आदत धीरे-धीरे गहरा जुड़ाव बनाती है।
'नो फोन' समय जरूर बनाएं
मोबाइल आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। रोज कम से कम 15 मिनट का ऐसा समय तय करें जब आप दोनों फोन से दूर रहें। इस दौरान बस बात करें, एक दूसरे के साथ हंसें या चुपचाप साथ बैठें। यह छोटा सा समय बहुत असर करता है। याद रखें, एक दूसर के लिए अवेलेबल रहना, प्यार जताने का सबसे खास तरीका है।
इंतजार से भी बढ़ता है प्यार
रिश्ते में उत्साह बनाए रखने के लिए सिर्फ शारीरिक नजदीकी काफी नहीं होती। कई बार थोड़ा इंतजार, थोड़ा करीब आने के साथ प्यार के लिए खास माहौल बनाना भी जरूरी है। अपने रिश्ते को कभी बोझ या काम की तरह मत लें। इसे एक मजबूत जुड़ाव समझें। जब आप एक-दूसरे के लिए माहौल बनाते हैं तो नजदीकियां और भी खास बन जाती हैं। इससे रिश्ते में नई एनर्जी भी आती है।
छोटी तकरार को ना बनाएं बड़ा
हर रिश्ते में मतभेद होते हैं लेकिन उन्हें लंबा खींचना सही नहीं है। अगर गलती हो जाए तो जल्दी माफी मांगें। अगर सामने वाला माफी मांगे तो दिल से माफ करें। बातों को दबाकर रखने से मन में दूरी बढ़ती है। कोशिश करें कि किसी भी छोटे मुद्दे को उसी दिन सुलझा लें। जितनी जल्दी आप सुलह करेंगे, उतनी जल्दी फिर से करीब आ पाएंगे। अधूरी नाराजगी ही हनीमून फेज को खत्म करती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
