शादी के लिए अच्छा लड़का कैसे चुनें? 5 बातें जो हर लड़की जरूर नोटिस करे- कोच की सलाह!

Relationship Tips: रिलेशनशिप कोच के अनुसार शादी जैसा बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, सही इंसान को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जल्दबाजी न करें, समझदारी से आगे बढ़ें।

अगर सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है, लेकिन अगर वही सही ना मिले तो इसी जिंदगी को नर्क बनते देर नहीं लगती। आज के समय में सही जीवनसाथी चुनना आसान काम नहीं है। रिश्ते जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे में सोच-समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप कोच आनंद हांडा के अनुसार शादी जैसा बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, सही इंसान को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जल्दबाजी न करें, समझदारी से आगे बढ़ें।

करियर और भविष्य को लेकर उसका नजरिया समझें कोच आनंद हांडा के मुताबिक कोई भी फैसला लेने से पहले उस लड़के के साथ थोड़ा समय बिताएं। सिर्फ बातों से नहीं, उसके व्यवहार से समझने की कोशिश करें कि वह आपके जॉब और करियर को लेकर क्या सोचता है। क्या वह चाहता है कि आप शादी के बाद भी काम करें? क्या वह आपके सपनों और भविष्य की प्लानिंग को सपोर्ट करता है? अगर कोई लड़का आपके करियर को हल्के में लेता है या आपको अपने सपनों से समझौता करने के लिए कहता है, तो यह आगे चलकर समस्या बन सकता है। आपको ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि आपको रोके।

आपकी सैलरी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं कोच हांडा कहते हैं कि शुरुआती मुलाकातों में अगर कोई लड़का बार-बार आपकी सैलरी, आपके खर्च या आपके पैसे घर पर देने की बात पूछता है, तो इसे हल्के में न लें। आपकी कमाई आपकी निजी बात है। एक समझदार व्यक्ति आपके व्यक्तित्व और सोच को महत्व देता है, सिर्फ पैसों को नहीं। अगर वह शुरुआत में ही पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता दिखा रहा है तो यह एक चेतावनी हो सकती है। शादी भरोसे पर चलती है, हिसाब-किताब पर नहीं।

अपनी फैमिली के प्रति उसका व्यवहार देखें यह जरूर जानें कि वह अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचता है। वह अपनी मां, पिता, भाई-बहनों के बारे में किस तरह बात करता है। क्या वह अपनी फैमिली से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है? यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि वह रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करें कि अगर कभी जरूरत पड़े तो क्या वह आपके लिए खड़ा हो सकता है। जो व्यक्ति हर बात में सिर्फ अपने परिवार का पक्ष लेता है और पत्नी की बात को महत्व नहीं देता, वहां बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है।

उसकी जिम्मेदारियों और बैकग्राउंड को समझें कोच आनंद के अनुसार शादी से पहले यह जानना जरूरी है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या उसके ऊपर कोई लोन है? क्या उसकी फैमिली पूरी तरह उसी पर निर्भर है? भविष्य में उसकी क्या जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं? इन बातों को जानना गलत नहीं है, बल्कि जरूरी है। इससे आपको आगे की जिंदगी की सही तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी साथ होता है।