अरेंज मैरिज से पहले पार्टनर के साथ कैसे परखें अपनी कंपैटिबिलिटी? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने दिए जरूरी टिप्स

शादी के बाद जिंदगी किसी रोलर-कोस्टर राइड की तरह होती है, जिसमें कभी खुशी तो कभी दुख देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, तो पहले पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। इससे आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा।

शादी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है, जो लड़का-लड़की दोनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आता है। शादी से पहले एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कपल्स लिव-इन में रह लेते हैं लेकिन कई लोग आज भी इसे सही नहीं मानते। आज भी कई कपल्स अरेंज मैरिज करते हैं और शादी के बाद एक दूसरे को समझने का समय देते हैं। लेकिन अगर शादी के बाद पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी न बन पाए, तो रिश्ते में लगातार तनाव बना रह सकता है। ऐसे में शादी से पहले ही अपनी कंपैटिबिलिटी को परख लेना बेहद जरूरी है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट माधव जैन के अनुसार, आज के समय में भी अरेंज मैरिज का चलन कायम है और यह लड़का-लड़की दोनों के लिए एक बड़ा फैसला होता है। इसलिए शादी से पहले कपल्स को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी बॉन्डिंग और आपसी समझ को जरूर जांच लेना चाहिए। कई बार जो बातें शादी से पहले अच्छी लगती हैं, वही बाद में विवाद, झगड़े या यहां तक कि तलाक का कारण भी बन सकती हैं।

क्या होती है कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी चेक करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये होती क्या है। कई लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। पहले के जमाने में लोग बस घरवालों की मर्जी से शादी कर लेते थे और कुछ देखते नहीं थे। लेकिन आजकल के लड़के-लड़कियां कंपैटिबिलिटी और वाइब मैच होने के बाद ही शादी के लिए हां करते हैं। सरल भाषा में कंपैटिबिलिटी का मतलब है दो लोगों की सोच, लाइफस्टाइल और फैसलों का एक-दूसरे से मेल खाना। उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर आपकी पार्टनर सिर्फ आपके साथ रिश्ता रखना चाहती हैं और आपके परिवार के साथ वह नहीं रहना चाहती, लेकिन आप परिवार के साथ चलना चाहते हैं। तो यहां आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी।

कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करें रिलेशनशिप एक्सपर्ट माधव जैन का कहना है कि कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बस आपको कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। साथ ही होने वाले पार्टनर संग समय भी बिताना जरूरी है। तो चलिए कुछ तरीके जान लीजिए, जिससे आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं।

बिना शर्म के बात करने से बनेगी बात शादी से पहले जितना हो सके एक-दूसरे से खुलकर बात करें। सिर्फ पसंद-नापसंद ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, आदतों, करियर, परिवार और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करें। यह जानने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति जिंदगी को किस नजरिए से देखता है और उसकी उम्मीदें क्या हैं।

लाइफ गोल्स क्या-क्या हैं शादी से पहले करियर, बच्चों, रहने की जगह और भविष्य की योजनाओं जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात करें। यह समझने की कोशिश करें कि आने वाले सालों को लेकर आप दोनों की सोच और प्राथमिकताएं कितनी मिलती हैं।

फाइनेंस को लेकर करें बात शादी से पहले पैसों से जुड़ी आदतों और सोच के बारे में बात करना जरूरी है। यह जानें कि आपका पार्टनर खर्च, बचत और निवेश को किस तरह देखता है। इससे भविष्य में पैसों को लेकर होने वाले विवादों से बचने में मदद मिल सकती है।