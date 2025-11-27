आदर्श और संस्कारी बहू में होने चाहिए ये गुण? जानें ससुराल की फेवरेट बहू कैसे बनें

संक्षेप: लड़कियां अपने मायके में आजादी के साथ रहती है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं हो पाता। हर लड़की ससुराल की अच्छी बहू बनने के सपने लेकर एंट्री करती है। रिलेशनशिप कोच ने लड़कियों को अच्छी बहू बनने के लिए कुछ सलाह दी है।

हर लड़की शादी से पहले मायके में पूरी आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीती है और मजे से रहती है। लेकिन शादी के बाद ससुराल में उसे कई जगहों पर खुद को बांधना पड़ता है और सभी के हिसाब से चलना पड़ता है। शादी के बाद कई लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में समय लगता है और अच्छी बहू बनने का प्रेशर भी होता है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में खुद को भुला दें। लेकिन खुद की मन की शांति के लिए आप ससुराल वालों के साथ कुछ तरीकों से तालमेल बेहतर कर सकती हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप सास-ससुर के नजर में अच्छी बहू बनेंगी और आपका मन भी खुश रहेगा। रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज ने कुछ चीजें बताई है, जो हर लड़की को ससुराल में ध्यान रखनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

- सम्मान दें- सास-ससुर को माता-पिता की तरह समझें। फर्क इतना है कि आप माता-पिता से कुछ भी कह सकते थे लेकिन यहां पर आपको सास-ससुर को सम्मान देना होगा। जब लड़की सास-ससुर को सम्मान देती है, तो वह लोग भी उसका सम्मान करते हैं और सपोर्ट भी।

- शांति से काम- अगर आप वर्किंग है, तो घर के कामों के लिए सास या जेठानी से क्लियर बात करें। अक्सर घरों में काम को लेकर सास-बहू या देवरानी, जेठानी में अनबन हो जाती है। आप जब फ्री है, तब काम आप करेंगी और बाकि काम सब संभाल लें, ऐसी बात करें। इससे घर में कलेश नहीं होगा और आपको भी कामकाजी समझा जाएगा।

- मीठा बोलें- ससुराल में सभी से मीठा बोलने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी है, तो पति को बताएं। सास-ससुर से बहस या उल्टा जवाब देना आपकी इमेज को खराब कर सकता है। इससे उनके मन में भी आपके प्रति निगेटिव चीजें आएंगी।

- रीति-रिवाज- हर घर के अपने अलग रीति-रिवाज होते हैं, उन्हें समझें और फिर अपनाएं। सास-ससुर चाहते हैं कि उनकी बहू उनके रिवाजों को समझकर काम करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। ऐसा न करने पर उन्हें बुरा लगेगा।

- पहनावा- पति के साथ अकेले कही जा रही है, तो अपने हिसाब से कपड़े पहनें। लेकिन सास-ससुर के साथ कपड़ों के सेलेक्शन को लेकर थोड़ा सोच लें। कई घरों में बहू का पहनावा बड़ा इश्यू होता है। अपने तौर-तरीके ना बदलें लेकिन उनके सामने ढंग के कपड़े पहन सकते हैं। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपके शौक भी पूरे होंगे।