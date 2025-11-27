Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपHow to be a good daughter in law in india sasural ki achchi bahu kaise bane
आदर्श और संस्कारी बहू में होने चाहिए ये गुण? जानें ससुराल की फेवरेट बहू कैसे बनें

आदर्श और संस्कारी बहू में होने चाहिए ये गुण? जानें ससुराल की फेवरेट बहू कैसे बनें

संक्षेप:

लड़कियां अपने मायके में आजादी के साथ रहती है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं हो पाता। हर लड़की ससुराल की अच्छी बहू बनने के सपने लेकर एंट्री करती है। रिलेशनशिप कोच ने लड़कियों को अच्छी बहू बनने के लिए कुछ सलाह दी है।

Thu, 27 Nov 2025 05:23 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हर लड़की शादी से पहले मायके में पूरी आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीती है और मजे से रहती है। लेकिन शादी के बाद ससुराल में उसे कई जगहों पर खुद को बांधना पड़ता है और सभी के हिसाब से चलना पड़ता है। शादी के बाद कई लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में समय लगता है और अच्छी बहू बनने का प्रेशर भी होता है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में खुद को भुला दें। लेकिन खुद की मन की शांति के लिए आप ससुराल वालों के साथ कुछ तरीकों से तालमेल बेहतर कर सकती हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप सास-ससुर के नजर में अच्छी बहू बनेंगी और आपका मन भी खुश रहेगा। रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज ने कुछ चीजें बताई है, जो हर लड़की को ससुराल में ध्यान रखनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

- सम्मान दें- सास-ससुर को माता-पिता की तरह समझें। फर्क इतना है कि आप माता-पिता से कुछ भी कह सकते थे लेकिन यहां पर आपको सास-ससुर को सम्मान देना होगा। जब लड़की सास-ससुर को सम्मान देती है, तो वह लोग भी उसका सम्मान करते हैं और सपोर्ट भी।

- शांति से काम- अगर आप वर्किंग है, तो घर के कामों के लिए सास या जेठानी से क्लियर बात करें। अक्सर घरों में काम को लेकर सास-बहू या देवरानी, जेठानी में अनबन हो जाती है। आप जब फ्री है, तब काम आप करेंगी और बाकि काम सब संभाल लें, ऐसी बात करें। इससे घर में कलेश नहीं होगा और आपको भी कामकाजी समझा जाएगा।

- मीठा बोलें- ससुराल में सभी से मीठा बोलने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी है, तो पति को बताएं। सास-ससुर से बहस या उल्टा जवाब देना आपकी इमेज को खराब कर सकता है। इससे उनके मन में भी आपके प्रति निगेटिव चीजें आएंगी।

- रीति-रिवाज- हर घर के अपने अलग रीति-रिवाज होते हैं, उन्हें समझें और फिर अपनाएं। सास-ससुर चाहते हैं कि उनकी बहू उनके रिवाजों को समझकर काम करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। ऐसा न करने पर उन्हें बुरा लगेगा।

- पहनावा- पति के साथ अकेले कही जा रही है, तो अपने हिसाब से कपड़े पहनें। लेकिन सास-ससुर के साथ कपड़ों के सेलेक्शन को लेकर थोड़ा सोच लें। कई घरों में बहू का पहनावा बड़ा इश्यू होता है। अपने तौर-तरीके ना बदलें लेकिन उनके सामने ढंग के कपड़े पहन सकते हैं। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपके शौक भी पूरे होंगे।

- बातचीत करें- अगर किसी तरह का कोई मसला हो गया है, तो उसे बात करके खत्म करने की कोशिश करें। बिना बात किए कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता और मुंह फुलाकर ससुराल में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। ऐसे में जरूरी है कि पॉजिटिव सोच के साथ बात करें।

ये भी पढ़ें:वाइफ का बर्थडे बन जाएगा खास, जब पतिदेव लिख भेजेंगे ये शायरियां
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।