सास-ससुर अनजाने में ही खराब कर देते हैं शादीशुदा जिंदगी, एक्सपर्ट बता रहीं 3 वजह
कई रिसर्च में पाया गया है कि कपल्स के बीच टकराव में कई बार सास-ससुर का इंवॉलमनेट होता है। पेरेंटिंग कोच श्वेता गांधी कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बता रही हैं, जब अनजाने में पैरेंट्स ही बच्चों की शादीशुदा लाइफ को खराब कर देते हैं।
शादी के बाद दो कपल्स की लाइफ काफी बदल जाती है। खासतौर से लड़कियों को तो एकदम नए घर, नए माहौल और नए लोगों के बीच एडजस्ट करना पड़ता है। इस एडजस्टमेंट के बीच कई बार रिश्तों में टकराव होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन बातों का असर पति-पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ने लगता है। दरअसल कई रिसर्च में पाया गया है कि कपल्स के बीच टकराव में कई बार सास-ससुर का इंवॉलमनेट होता है। यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि सास ससुर जान-बूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि अनजाने में ही कई बार ना चाहते हुए भी कपल्स के रिश्ते पर नेगेटिव असर आ जाता है। पेरेंटिंग कोच श्वेता गांधी कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बता रही हैं, जब अनजाने में पैरेंट्स ही बच्चों की शादीशुदा लाइफ को खराब कर देते हैं।
जब पैरेंट्स के प्रति ज्यादा लॉयल हो हसबैंड
एक्सपर्ट श्वेता कहती हैं कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पति अपने मां-बाप के प्रति ज्यादा लॉयल होते हैं, बजाए अपने रिश्ते के। यह समझना जरूरी है कि पैरेंट्स के प्रति सम्मान, लगाव रखना बुरा नहीं है लेकिन अब आप शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। श्वेता कहती हैं कि ऐसी स्थिति में अमूमन एक ट्राएंगल बन जाता है, जहां पति अपने मां-बाप और पत्नी के बीच उलझकर रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता किसे सपोर्ट करें, किसकी बात सुनें। ऐसी स्थिति अक्सर रिश्तों में टकराव पैदा करती है।
जब रिश्तों में बाउंड्रीज तय ना हों
पेरेंटिंग एक्सपर्ट कहती हैं कि मनमुटाव का दूसरा बड़ा कारण है रिश्तों की क्लियर बाउंड्रीज तय ना होना। जब रिश्तों के बीच कोई सीमाएं ही नहीं होतीं और जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी होती है, तो जाहिर है लड़ाई-झगड़े होते हैं। कई घरों में पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती, जिस वजह से कई बार बहु को एडजस्ट होने में समस्या आती है। यहां ये समझना जरूरी है कि हर कोई अपने तरह से जीवन जीना चाहता है और बेमतलब की दखलंदाजी किसी को पसंद नहीं आती।
अपने पार्टनर को अहमियत ना देना
अगर हसबैंड अपने पार्टनर को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, तो वहां से भी प्रॉब्लम शुरु हो जाती है। आपके घर में आज तक क्या होता आया है, अब ये मायने नहीं रखता क्योंकि सिर्फ सामने वाला एडजस्ट नहीं करेगा, थोड़ा आपको भी करना होगा। श्वेता कहती हैं कि शादी दो एडल्ट लोगों के बीच का रिश्ता है, उन्हें समझना चाहिए कि अब वो दोनों ही एक दूसरे की प्राथमिकता हैं। परिवार के लोगों को भी उनके रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वो दोनों अब एक दूसरे की प्राथमिकता हैं।
