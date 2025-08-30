सक्सेजफुल करियर चाहते हैं तो बेहतर कम्यूनिकेशन स्किल को ना करें इग्नोर, एक्सपर्ट दे रहे ये सलाह

यह तकनीक, तरक्की और तेज बदलाव का दौर है। ऐसे में एक चीज, जो पहले की तरह आज भी करिअर की बेहतरी में अहम है, वह है अच्छा संवाद। कैसे संवाद के बल पर अपनी सफलता की कहानी लिखें, बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

जिसे देखो दौड़ में लगा है। टार्गेट और प्रमोशन की होड़ में हम खुद को मांजने में व्यस्त हैं। खुद को अपडेट करने के लिए कभी नए-नए कोर्स कर रहे हैं, तो कभी खुद को बेहतर साबित करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इन सबके बीच एक चीज जो नजरअंदाज होती जा रही है, वह है संवाद। क्या आपको मालूम है कि करिअर की राह में यह सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? इस बाबत करियर कोच डॉ़ रूबी चावला कहती हैं कि जो टीम खुलकर और सही तरीके से बात करती हैं, वो न सिर्फ अच्छे परिणाम हासिल कर पाती है, बल्कि लंबे समय तक उनका साथ बना रहता है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 86 फीसदी कर्मचारी और अधिकारी कार्यस्थल पर आपसी सहयोग और संवाद के अभाव की वजह से असफलता का सामना करते हैं। वहीं, प्रभावी ढ़ग से संवाद करने वाली टीम अपनी उत्पादकता में 25 फीसदी तक की वृद्धि कर सकती है। तो चाहे आप मैनेजर हों या इंटर्न, एचआर हों या डेवलपर, आपका ओहदा चाहे जो भी हो, अगली बार ऑफिस में जब बात करें, तो सिर्फ बोलें नहीं, समझें भी। सबसे अच्छी टीम वही होती है, जो साथ में काम ही नहीं करती, साथ में सोचती और समझती भी है यानी सटीक संवाद करती है।

क्या है कार्यस्थल संवाद? यह वह तरीका है, जिससे हम अपने सहकर्मियों, मैनेजर, ग्राहकों आदि के साथ जानकारियां, विचार और भावनाएं साझा करते हैं। इसमें हमारे द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्दों के साथ ही हमारी शारीरिक भाषा, आवाज का लहजा, सुनने का कौशल यहां तक कि संवाद का समय तक मायने रखता है।

सही बातचीत से बनता है भरोसा ऑफिस हो या फैक्ट्री या कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, जब वहां लोग आपस में खुलकर, ईमानदारी से और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो काम का माहौल अपने आप बेहतर हो जाता है। सभी साथियों के बीच एक भरोसा बन पाता है। ऐसे में आपसी गलतफहमियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, काम के नतीजे भी बेहतर आते हैं।

गलतफहमी डालती परिणाम पर असर जरा सोचिए, अगर किसी कर्मचारी को काम का निर्देश ठीक से न मिले या उसे टीम की दिशा ही समझ न आए, तो वो क्या करेगा? या तो वह काम गलत करेगा या फिर उसे टाल देगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा, सो अलग। सीधे शब्दों में कहा जाए, तो गलतफहमी काम के परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी एक छोटी-सी गड़बड़ जैसे- ईमेल में ठीक से बात न लिखना या मीटिंग में अधूरी जानकारी देना बड़ी परेशानी बन सकती है।

टीम वर्क के लिए है जरूरी बेहतर संवाद टीम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर बॉस अपनी टीम से खुलकर बात करें, उनकी बात सुनें, फीडबैक लें और स्पष्ट निर्देश दें, तो टीम ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर पाती है।

बोलना नहीं, सुनना भी है संवाद सटीक संवाद क्या है? अपनी बात को कहना। अगर हां, तो आपको संवाद को समझने की जरूरत है। बकौल डॉ. रूबी, ‘हममें से बहुत से लोग बातचीत को बस बोलना समझते हैं, लेकिन असली कला सुनने में है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनती हैं, तो वो समझता है कि आप उसकी इज्जत करती हैं। इससे बॉन्डिंग बनती है और काम बेहतर होता है। यह बात केवल कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। इस बात पर बॉस को भी ध्यान देना होगा। एक अच्छा लीडर वही है, जो सुनता है, समझता है और फिर जवाब देता है न कि बस अपनी बात कहता चला जाता है।’

यों सुधारें ऑफिस कम्युनिकेशन बात करें, पर थोड़ा संभलकर: काम से जुड़ी बातें खुलकर बिना झिझक के करनी होती है। पर, दूसरी तरफ यह भी समझना होगा कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में खुलकर चर्चा करना इस श्रेणी में नहीं आता।

सीखें सुनना भी: हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। किसी भी बात का जवाब देने से पहले बात को सुनिए, फिर सोचिए, फिर बोलिए।

रखें स्पष्टता: बातों की जलेबी अच्छी नहीं होती। ऐसी बातें सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। स्पष्ट बात करें।

फीडबैक को दें तरजीह: काम की तरह फीडबैक को भी तवज्जो दें। अगर टीम में कोई अच्छा कर रहा है, तो उसकी तारीफ करें। सुधार की जरूरत हो, तो वो भी सम्मान के साथ बताएं।

लिखित बातचीत में ध्यान रखें: आमतौर पर प्रोफेशनल संवाद लिखित ही होते हैं, जैसे ईमेल, मैसेज या नोट्स। इनमें गलत भाषा, टाइपो या मजाक आदि से बचें।