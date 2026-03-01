Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होलिका दहन पर अपनों को भेजें टॉप 10 मैसेज और कोट्स, पढ़ते ही लाइफ से नेगेटिविटी होगी दूर

Mar 01, 2026 08:15 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप भी अपने दोस्तों और परिजनों को होलिका दहन के शुभकामना संदेश, होलिका दहन की विशेज, होलिका दहन शायरी संदेश, होलिका दहन के कोट्स और होलिका दहन के मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 होलिका दहन मैसेज और शायरी संदेश आपके काम आ सकते हैं।

होलिका दहन पर अपनों को भेजें टॉप 10 मैसेज और कोट्स, पढ़ते ही लाइफ से नेगेटिविटी होगी दूर

Holika Dahan 2026 Wishes : हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। यह पवित्र पर्व हमें यह याद दिलाता है कि नकारात्मकता कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आखिर में सच्चाई और सद्गुण ही विजयी होते हैं। होलिका दहन के दिन अग्नि की विधिवत पूजा करते हुए उसकी परिक्रमा करने का रिवाज बेहद पुराना है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। अगर आप भी अपने दोस्तों और परिजनों को होलिका दहन के शुभकामना संदेश, होलिका दहन की विशेज, होलिका दहन शायरी संदेश, होलिका दहन के कोट्स और होलिका दहन के मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये टॉप 10 होलिका दहन मैसेज और शायरी संदेश आपके काम आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:फर्श पर लगे होली के जिद्दी रंग के दाग साफ करने के 5 आसान उपाय

Top Quotes on Holika Dahan 2026 – होलिका दहन की शुभकामनाएं और प्रेरणादायक संदेश

1- जिस तरह होलिका हो गई थी जलकर राख

उसी तरह आपके जीवन के भी दूर हो जाएं

सारे दुख-दर्द, कष्ट और पाप

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

2- हाथों में रंग लिए,

दिल में उमंग लिए,

मन में खुशियां लिए,

अपनों को संग लिए

रंगों का खुमार लिए,

चलो रंगों का त्योहार मनाएं

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:न गुलाल का डर, न पानी की फिक्र! स्मार्टफोन को रंग और पानी से बचाने के 5 जुगाड़

3- अच्छाई की जीत हुई है,

हार गई आज बुराई है,

देखो होलिका दहन की,

शुभ घड़ी आज आयी है,

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

होलिका दहन मैसेज और कोट्स- Holika Dahan 2026 Sms And Shayari Messages in Hindi

4- अंधकार पर प्रकाश की जीत,

बुराई पर अच्छाई की जीत.

यही है होलिका दहन की सीख,

सदा रहे सत्य की रीत

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!!

5-आइए मिलकर हम सभी

होलिका की आग में जला दें

अपने मन की सारी बुराइयां

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:होली के हुड़दंग में मनचलों से रहें सावधान, सुरक्षित रखेंगे ये 7 उपाय

6- रंगों और खूब सारे उत्साह के साथ जीवन के जश्न को मनाने का समय फिर से आ गया है।

होली के इस रंगीन त्यौहार का पूरा आनंद लें!

होली मुबारक...!!

7- होली से एक दिन पहले सारे दुख-दर्द जला दो,

नई खुशी और नई उमंग के साथ रंगों का पर्व मना लो.

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!!

होलिका दहन शायरी – Holika Dahan Shayari in Hindi

8- कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तो के प्यार की होली

ए-मेरे यार आप सबको मुबारक हो ये होली

9- लाल गुलाबी पीला रंग गुलाल उड़ रहा,

झूम रहा है सारा संसार,

खुशियों की आई है बहार अपार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार.

10- गुजिया की तरह मीठी रहे आपकी बोली

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Holi Holi date Holi Wishes अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।