Holika Dahan Wishes: ‘काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे…’ होलिका दहन की अपनों को भेजें शुभकामनाएं

Mar 01, 2026 12:56 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Holika Dahan Wishes  In Hindi: होलिका दहन के पावन मौके पर मन की बुराईयों को अग्नि में जलाने और प्यार-समर्पण की विजय 

होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है अगर ईश्वर के प्रति मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव है तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर साल की तरह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका जलाई जाएगी। 2 मार्च को खास मुहुर्त में ये पूजा होगी। होलिका दहन के मौके पर अपनों को शुभकामना देने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज।

Best Lines In Hindi To Wish Holika Dahan

1) होलिका की पवित्र अग्नि में,

आपकी सभी चिंताएं

और दुखों का नाश हो

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

2) आपके जीवन के सारे कष्ट और रोग होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं

आपके जीवन में आए खुशियां ही खुशियां

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

3) सभी अग्निपरिक्षाओं में बुराई का दहन हो

प्रेम और सत्य रूपी प्रह्लाद की विजय हो

होलिका दहन की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं

होलिका दहन शुभकामनाएं

4) अन्याय व धर्म पर शक्ति और सत्य की

जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व

होलिका दहन की शुभकामनाएं

5) अहंकार निर्मूलन एवं समर्पण के अनुपम पर्व होलिका दहन की कल्याणी बेला शुभ हो

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

6) होलिका दहन पर जल जाएं सारे

काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे

प्रज्ज्वलित हो आशा, स्वप्न, दृढ़संकल्प जो हमारा जीवन संवारे।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

7) जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख

उसी तरह आपके जीवन के मिट जाएं सारे कष्ट और पाप

होलिका दहन की अग्रिम शुभकामनाएं

8) जीत हुई सच्चाई की, जल गई सारी बुराई, होलिका दहन की आप सबको बधाई

9) सभी के मन की बुराईयां, सभी के ग्रह दोष इस होलिका दहन में हो जाएं भस्म।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

होलिका दहन की शुभकामनाएं

10) जिस तरह होलिका

जलकर हो गई थी राख

उसी तरह आपके जीवन के

मिट जाएं सारे कष्ट और पाप

होलिका दहन की शुभकामनाएं

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

Holika Dahan

