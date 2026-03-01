Holika Dahan Wishes: ‘काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे…’ होलिका दहन की अपनों को भेजें शुभकामनाएं
Holika Dahan Wishes In Hindi: होलिका दहन के पावन मौके पर मन की बुराईयों को अग्नि में जलाने और प्यार-समर्पण की विजय
होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है अगर ईश्वर के प्रति मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव है तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर साल की तरह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका जलाई जाएगी। 2 मार्च को खास मुहुर्त में ये पूजा होगी। होलिका दहन के मौके पर अपनों को शुभकामना देने के लिए यहां से चुनें बेस्ट मैसेज।
Best Lines In Hindi To Wish Holika Dahan
1) होलिका की पवित्र अग्नि में,
आपकी सभी चिंताएं
और दुखों का नाश हो
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
2) आपके जीवन के सारे कष्ट और रोग होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं
आपके जीवन में आए खुशियां ही खुशियां
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
3) सभी अग्निपरिक्षाओं में बुराई का दहन हो
प्रेम और सत्य रूपी प्रह्लाद की विजय हो
होलिका दहन की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं
4) अन्याय व धर्म पर शक्ति और सत्य की
जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व
होलिका दहन की शुभकामनाएं
5) अहंकार निर्मूलन एवं समर्पण के अनुपम पर्व होलिका दहन की कल्याणी बेला शुभ हो
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
6) होलिका दहन पर जल जाएं सारे
काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे
प्रज्ज्वलित हो आशा, स्वप्न, दृढ़संकल्प जो हमारा जीवन संवारे।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
7) जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख
उसी तरह आपके जीवन के मिट जाएं सारे कष्ट और पाप
होलिका दहन की अग्रिम शुभकामनाएं
8) जीत हुई सच्चाई की, जल गई सारी बुराई, होलिका दहन की आप सबको बधाई
9) सभी के मन की बुराईयां, सभी के ग्रह दोष इस होलिका दहन में हो जाएं भस्म।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
10) जिस तरह होलिका
जलकर हो गई थी राख
उसी तरह आपके जीवन के
मिट जाएं सारे कष्ट और पाप
होलिका दहन की शुभकामनाएं
