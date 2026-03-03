Hindustan Hindi News
Happy Holi Funny Shayari: बंदर कूदा पेड़ से गुलाल लगाओ जोर से...फनी शायरियों के साथ दोस्तों को कहें 'हैप्पी होली'

Mar 03, 2026 07:22 am ISTDeepali Srivastava
Holi Shayari In Hindi: होली का त्योहार रंगों के साथ खुशियों और ठिठोली भरा भी होता है। इस होली आप दोस्तों को होली की बधाई मजाकिया अंदाज में दें और उन्हें कुछ अलग फनी शायरी उठाकर भेज दें।

Happy Holi Funny Shayari: बंदर कूदा पेड़ से गुलाल लगाओ जोर से...फनी शायरियों के साथ दोस्तों को कहें 'हैप्पी होली'

Holi Shayari In Hindi: होली के त्योहार पर अगर हंसी-मजाक और ठिठोली न हो, तो मजा नहीं आता। रंग-गुलाल के साथ कुछ लाइनों का तड़का त्योहार की खुशी दोगुनी कर देता है। एक ओर होली में हम सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो वही दूसरी ओर दोस्तों के चेहरे पर गुलाल मलते हुए बोलते हैं बुरा ना मानो होली है। इस साल होली 4 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी। खास दिन पर आप दोस्तों को कुछ फनी अंदाज वाली शायरियां भेजकर होली की अलग अंदाज में बधाई दें या फिर रंग लगाते हुए इन लाइनों को कहें। यहां से चुनकर होली की शायरियों को दोस्तों के साथ शेयर करें।

1.

होली में इतना रंग लगाऊंगा,

कि तुम्हारा बचपन भी पहचानने से मना कर जाएगा।

2.

बुरा न मानो होली है बोलकर,

इस बार पुरानी फोटो का बदला लेंगे खुलकर।

3.

जो बोले मुझे रंग मत लगाना,

उसी को पहले नल के नीचे बिठाना।

4.

रंग ऐसा लगाऊंगा इस दफा,

कि तीन दिन तक ऑफिस में पूछें ये कौन नया आया भला।

5.

चेहरा हुआ जब पूरा गुलाबी,

मम्मी बोली ये बेटा है या जनाब गुलाब जामुन साहब जी।

6.

आज साबुन भी हाथ जोड़कर बोलेगा,

भाई मुझसे ये केस नहीं सुलझेगा।

7.

होली का असली मजा तब आता है,

जब मोबाइल भी मालिक को पहचान न पाता है।

8.

होली में सेल्फी लेना सोच समझकर,

वरना डीपी देखकर लोग पूछेंगे कौन है ये बंदर।

9.

चूहा निकला बिल से,

हैप्पी होली दिल से।

10.

बिल्ली निकली छत से,

रंग लगा दूं झट से।

11.

बंदर कूदा पेड़ से,

रंग बरसे जोर से।

12.

कुत्ता भागा गली से,

बच न पाए रंग की नली से।

13.

गधा निकला खेत से,

रंग लगा दो प्यार के रेट से।

14.

मुर्गा बोला सुबह से,

होली खेलो पूरे जोश से।

15.

उन्हें गुलाल और पक्का रंग जरूर लगाना

जिन्हें पसंद नहीं हफ्तों तक नहाना।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Holi Wishes

