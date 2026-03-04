फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर लिखें ये कैप्शन, होली वाली फोटो पर मिलेंगे ढेर सारे कमेंट्स और लाइक्स
Instagram Caption On Holi 2026: होली के मौके पर दोस्तों के साथ जमकर रंग खेलने और मस्ती के बाद बारी आती है फोटो पोस्ट करने की। अब अपनी फोटोज पर लाइक्स और कमेंट्स ढेर सारे चाहिए तो इन लाइनों को कैप्शन में लिखकर होली पोस्ट को पूरा करें।
होली पर दोस्तों के साथ जमकर रंग खेलने और मस्ती करने के बाद बारी आती है फोटो पोस्ट करने की। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लाइक्स और कमेंट्स पाने की तो होड़ लगी रहती हैं। अपनी पोस्ट पर अगर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट की चाहत है तो रंग खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ कैप्शन में लिखें ये बेहतरीन लाइनें, फोटोज हो जाएंगी वायरल।
Instagram Caption On Holi
1) मस्ताने यारों की टोली
अपनों की मीठी बोली
2) ये रंग ना जाने,
कोई जात ना बोली
3) शुभ लाल...
सूरज की रोशनी से जगमगाता सुनहरा रंग...
चमकीला चाँदी रंग...
प्यारा बैंगनी रंग...
चमकीला नीला रंग...
सदाबहार हरा रंग…
4) ख़ुशियों का हो ओवरफ़्लो,
मस्ती कभी न हो लो लो,
तुम्हारी होली हो एकदम नंबर वन,
और तुम करो ढेर सारा मज़ा
5) आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, हंसी और सफलता से भरा रहे।
6) आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो जीवंत रंगों, स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारी मस्ती से भरी हो।
7) होली का यह त्योहार आपको अपनों के और करीब लाए और आपके रिश्तों को मजबूत करे।
8) होली के इस शुभ अवसर पर, आपका जीवन भी इस त्योहार की तरह रंगीन और जीवंत हो उठे।
9) होली की खूबसूरती गुलाल के रंगों में बसी हो, जो हमें एक साथ बांधते हैं और हमारे जीवन में खुशियां फैलाते हैं।
10) गुलाल के चटख रंगों और प्रेम की गर्माहट से होली को एक भव्य उत्सव बनाएं।
11) रंगों का यह त्योहार अपनों को करीब लाए
12) हमारी मुस्कान की तरह ही उज्ज्वल और रंगीन होली।
13) हाथों में रंग लेकर,आइए दोस्ती को गले लगाएं।
14) गुजिया के स्वाद का आनंद लें और इस होली को यादगार बनाएं।
15) होली का यह त्योहार आपके जीवन को प्रेम, आनंद और खुशियों के रंगों से भर दे।
16) हम एक बार फिर होली मनाने और यादगार रंगीन यादें बनाने के लिए यहां हैं।
17) गुलाल की धुन, दोस्तों की मस्ती, होली है
18) बुरा ना मानो होली है
19) रंग बरसे और दिल भी खिल गए।
20) आज रंग लो कल याद करोगे
21) होली के रंग दोस्तों के संग
22) हर रंग कुछ कहता है, होली मस्ती में रहता है।
24) गुलाल की खुशबू और दोस्ती की मिठास
25) मिठाई की मिठास, होली की बरसात
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।