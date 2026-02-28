Hindustan Hindi News
Holi Funny Jokes: होली पर दोस्तों के लिए फनी जोक्स, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Feb 28, 2026 11:28 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Holi Funny Jokes: होली मस्ती, मजाक का त्योहार है। इस मौके पर दोस्तों के साथ फन तो बनता है। इन मजेदार जोक्स को भेजकर इस मस्ती को कर सकते हैं दोगुना। यहां पढ़ें मजेदार होली के फनी जोक्स, जो हंसने पर कर देंगे मजबूर।

होली का त्योहार मस्ती-मजाक के बिना अधूरा लगता है। दोस्तों को रंग में डुबोने से पहले हंसा-हंसाकर लोटपोट जरूर कर दें। होली आने से पहले ही ये होली वाले ये मजेदार जोक्स फ्रेंड्स को भेजें और जमकर हंसे। यहां पढ़ें होली के फनी जोक्स और शायरी।

Holi Funny Jokes In Hindi

  1. होली सबसे सस्ता त्योहार

पुराने कपड़े

5 का रंग

10 का भंग

2) मस्ती में झुमो अपनों के संग

जो पूरी सर्दी नहीं नहाये

हो रही उनको नहलाने की तैयारी

बाहर नहीं तुम आये तो

घर में आकर मारेंगे पिचकारी

3) Holi में इतने भी पुराने कपड़े भी मत पहन लेना

कोई तुम्हे रोटी हाथ में देकर चला जाए।

4) लड़का – हर सन्डे के दिन आपके चेहरे

पर रंग क्यों लगा होता है।

लड़की – अरे मैं हर सन्डे होली खेलती हूँ।

लड़का – क्यों ?

लड़की – अरे हमारे स्कूल में टीचर ने बताया है कि

“Sunday मतलब Holiday”

5) एक घर से पति और उनकी पत्नी के होली पर हंसने की कुछ ज्यादा ही आवाजें आती रहती थीं। मोहल्ले के कई लोग एकत्र होकर उनके यहां खुशहाली का राज जानने पहुंचे।

मोहल्ले वालों की जिज्ञासा को शांत करते हुए पति बोला- बहुत सरल है, हमारे यहां मेरी बीबी बेलन, चिमटा आदि फेंककर मारती है। हम लट्ठमार होली खेलते हैं…!

अगर मुझे लग जाता है तो वो हंसती और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं।

6) एक आदमी होली के दिन ये गुनगुना रहा था – घर में नहीं है पानी तो होली कैसे मनाऊ रे..!! घर में नहीं है पानी तो होली कैसे मनाऊ रे..!!

उसका ये गाना सुनकर पड़ोसी ने कहा- पानी हो ना हो, होली तो मनाना चाहिए।

उधार ले कर ही सही, साल में एक बार तो नहाना चाहिए!!

7) मोहब्बत के सिवाय और भी गम हैं जमाने में,

होली खेलने के बाद 8 दिन लग जाते हैं कलर छुड़ाने में।

8) कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर

बुढ़ापे में दुख ही देंगे ये हिल हिल कर।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

Holi

