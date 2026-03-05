Holi Bhai Dooj 2026 Wishes: 'हमारी बचपन की यादें'..होली की भाई दूज पर भाई को भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले संदेश

Follow Us on

Mar 05, 2026 10:09 am IST

Holi Bhai Dooj 2026: होली खत्म होते ही भाई-बहन के रिश्ते का खास त्योहार भाई दूज आ जाता है। 5 मार्च को भाई-दूज का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें बहन भाई को तिलक करेंगी। इस खास दिन पर आप भाई को बधाई संदेश भेजकर शुभकामनाएं दें।

Holi Bhai Dooj 2026: रंगों का त्योहार खत्म होते ही भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने का खास दिन आता है होली की भाई दूज का। होली की भाई दूज इस बार 5 मार्च को पड़ रही है और इस खास दिन पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई बहन की रक्षा, सम्मान का वचन देता है। 5 मार्च की दोपहर से भाई दूज का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और इस समय बहनें तिलक कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले भाई को विश करने के लिए दिल को छू लेने वाले खास संदेश भेज सकती हैं। इन संदेशों को पढ़कर भाई के आंखों में खुशी के आंसू जरूर छलक जाएंगे। चलिए आपके साथ खास भाई दूज वाले मैसेज शेयर करते हैं।

1- ना राखी की डोर, ना किसी वादे की बात,

भाई-बहन का रिश्ता है दिलों की सौगात।

बहन की दुआओं से रोशन रहे हर सवेरा,

मुबारक हो तुम्हें भाई दूज का ये सवेरा।

2- बहन का प्यार है सच्चा उपहार,

भाई की खुशियों की रहती है उसे दरकार।

दुआ है हर पल साथ रहे ये नाता,

मुबारक हो भाई दूज का पावन त्योहार।

3- रिश्तों की सबसे प्यारी पहचान,

भाई-बहन का रिश्ता है सबसे महान।

बहन की दुआ और भाई का प्यार,

मुबारक हो भाई दूज का त्योहार।

4- बहन का तिलक और प्यार भरी थाली,

भाई की मुस्कान लगे सबसे निराली।

दुआ है खुशियों से भरी रहे जिंदगी सारी,

भाई दूज की शुभकामनाएं प्यारी-प्यारी।

5- बहन की दुआएं साथ रहें हर बार,

भाई की जिंदगी में हो खुशियों की बहार।

प्यार से सजे ये पावन दिन आज,

मुबारक हो भाई दूज का त्योहार।

6- रिश्तों की खुशबू से महके संसार,

भाई-बहन का प्यार रहे बरकरार।

हर दिन बढ़े अपनापन और सम्मान,

मुबारक हो भाई दूज का पावन पर्व महान।

7- बहन का तिलक, भाई का मान,

दोनों के दिलों में बसता है सम्मान।

प्यार और दुआओं का है यह त्यौहार,

भाई दूज की शुभकामनाएं बार-बार।

8- बहन का स्नेह और भाई का साथ,

यही है जीवन की सबसे बड़ी बात।

हर पल रहे खुशियों का उजाला,

भाई दूज मुबारक हो निराला।

9- ना दूरी मायने रखती है, ना कोई दीवार,

भाई-बहन का प्यार है सबसे खास उपहार।

दुआ है खुशियों से भरा रहे हर दिन,

भाई दूज की शुभकामनाएं दिल से हर पल।

10- बहन का तिलक और मिठास भरी बात,

भाई के चेहरे पर आ जाए मुस्कान खास।

रहे सलामत ये प्यारा रिश्ता हर बार,

मुबारक हो भाई दूज का त्योहार।

11- दुआओं से भरी बहन की थाली,

भाई की जिंदगी हो खुशियों वाली।

प्यार और अपनापन रहे बरकरार,

भाई दूज मुबारक बार-बार।

12- बहन की मुस्कान सबसे अनमोल,

भाई के लिए है प्यार का मोल।

रहे ये रिश्ता सदा मजबूत और खास,

भाई दूज मुबारक दिल से आज।

13- भाई का साथ हो तो डर कैसा,

बहन का प्यार हो तो ग़म कैसा।

दुआ है खुशियों से भर जाए संसार,

भाई दूज की शुभकामनाएं अपार।

14- प्यार की मिठास और विश्वास का साथ,

भाई-बहन का रिश्ता है सबसे खास।

हर दिन बढ़े ये स्नेह अपार,

भाई दूज मुबारक मेरे यार।

15- बहन का तिलक लाए खुशियों की बहार,

भाई के जीवन में हो उजला संसार।

प्यार और दुआओं का है यह दिन खास,

भाई दूज मुबारक दिल से आज।

16- बहन की ममता और भाई का मान,

दोनों का रिश्ता है सबसे महान।

खुशियों से भरा रहे हर त्योहार,

भाई दूज मुबारक बार-बार।

17- दूर रहकर भी दिल पास रहते हैं,

भाई-बहन के रिश्ते खास रहते हैं।

हर दिन रहे खुशियों की फुहार,

मुबारक हो भाई दूज का त्योहार।

18- बहन का तिलक और भाई की मुस्कान,

यही है इस रिश्ते की पहचान।

प्यार से सजे हर पल का संसार,

भाई दूज मुबारक हर बार।

19-

रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार,

भाई-बहन का साथ है सबसे खास उपहार।

दुआ है खुशियों से भरा रहे संसार,

भाई दूज की शुभकामनाएं हजार।

20- बहन की दुआ और भाई का मान,

दोनों का रिश्ता है भगवान का वरदान।

रहे सदा खुशियों का विस्तार,