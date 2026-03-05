Holi Bhai Dooj 2026 Wishes : खुशनसीब होती है वो बहन...भाई का दिल जीत लेंगी होली भाई दूज की ये शुभकामनाएं
Holi Bhai Dooj Messages : अगर आप भी इस खास दिन की बधाई दूर बैठे अपने भाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये होली भाई दूज के चुनिंदा संदेश, मैसेज और कोट्स शायरियां आपके काम आ सकती हैं। जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए आप अपने भाई या बहन को भेजकर खास अंदाज में त्योहार की बधाई दे सकते हैं।
Top 10 Heart Touching Holi Bhai Dooj Wishes In Hindi : त्योहार चाहे कोई भी हो, उसकी खुशी अपनों की बधाई के बिना अधूरी ही बनी रहती है। आज, यानी 5 मार्च 2026 को देशभर में होली भाई दूज मनाया जा रहा है। आज के खास दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर तिलक करके उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार के साथ जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। खास बात यह है कि भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्योहार साल में दो बार मनाया जाता है। पहली बार दीपावली के बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को और दूसरी बार यह होली के बाद चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को यह पर्व आता है, जिसे होली भाई दूज या भ्राता द्वितीया भी कहा जाता है। अगर आप भी इस खास दिन की बधाई दूर बैठे अपने भाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये होली भाई दूज के चुनिंदा संदेश, मैसेज और कोट्स शायरियां आपके काम आ सकती हैं। जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए आप अपने भाई या बहन को भेजकर खास अंदाज में त्योहार की बधाई दे सकते हैं।
1- बहन चाहे भाई का प्यार, नहीं चाहे महंगे उपहार,
रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, मिले मेरे भाई को खुशियां अपार.
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
2- प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ,
जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ,
भाई दूज के त्यौहार है भईया जल्दी आओ,
अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ.
हैप्पी भाई दूज
3- होली के रंग, दूज का मान,
भाई-बहन का प्यारा सम्मान।
हर मुश्किल में साथ निभाए,
ये रिश्ता उम्र भर खुशियां लुटाए।
4- खुशनसीब होती है वो बहन जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है,
हर परेशानी में भाई उसके साथ होता है,
लड़ना-झगड़ना फिर मनाना,
तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है.
हैप्पी भाई दूज
5- गुलाल में घुला बहन का प्यार,
भैया दूज पर भाई का इकरार।
सुरक्षा, विश्वास और अपनापन,
इसी से मजबूत होता हर रिश्ता हर बार।
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
6- गुलाल के रंग और दूज का तिलक,
भाई-बहन का रिश्ता है सबसे अलग।
हर खुशी में साथ निभे हर बार,
होली भैया दूज मुबारक मेरे यार।
7- होली के रंगों में सजा ये त्योहार,
भैया दूज लाए प्यार अपार।
भाई-बहन का रिश्ता रहे यूँ ही खास,
हर जन्म बना रहे ये विश्वास।
8- रंगों की खुशबू, रिश्तों की मिठास,
भैया दूज बढ़ाए अपनापन खास।
भाई की लंबी उम्र की दुआ करे बहन,
खुशियों से सजे हर दिन और हर पल।
होली की भाई दूज की बधाई
9- भाई, तू सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी ताकत और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है।
इस भाई दूज पर भगवान से तेरी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती हूं।
होली की भाई दूज की बधाई
10- हमारी बचपन की यादें आज भी दिल को मुस्कुरा देती हैं।
दुआ है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम यूं ही साथ रहें।
भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं!
