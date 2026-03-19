Hindu Nav Varsh Wishes 2026: हिंदू नववर्ष का शुभारंभ, अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश
Hindu Nav Varsh Wishes 2026: हिंदू नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होता है। इसी दिन से नवरात्रि के पावन दिन भी शुरू होते हैं और हर घर में मां के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू नववर्ष की शुभकामना भेजने के लिए आप कुछ संदेश यहां से चुन सकते हैं।
हिंदू नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होता है। यह शुभ दिन नौ दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। आज माता रानी के आशीर्वाद से हम हिंदू नव वर्ष का भी शुभारंभ कर रहे हैं। 19 मार्च, 2026 से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, जिसमें नए विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। हिंदू नववर्ष का आगमन नई उम्मीदों, खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर लोग अपने परिवार और दोस्तों को शुभकामनाएं भेजते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह दिन नई शुरुआत करने और जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का संदेश देता है। आप भी अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर नववर्ष की बधाई दें।
नववर्ष के शुभ मौके पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश-
1- नव वर्ष, हर्ष नया, जीवन में आए उत्कर्ष नया। हिंदू नववर्ष 2026 की आपको और आपके परिवार को अनंत मंगलकामनाएं।
2- चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा, खुशियां लेकर आए सर्वदा। विक्रम संवत 2083 आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।
3- भगवा ध्वज लहराए, चहुंओर खुशियां छाएं। नव संवत्सर का यह पावन पर्व, आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर दे।
4- इस पावन नववर्ष पर भगवान आपके सभी कष्ट दूर करें और खुशियों से जीवन भर दें।
5- नववर्ष आपके जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाए।
6- मां दुर्गा और भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन सुख-समृद्धि से भर जाए।
7- इस नए वर्ष में आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वास हो।
8- नव संवत्सर का यह शुभ दिन आपके जीवन में नई आशा और नई दिशा लेकर आए।
9- ईश्वर आपको सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करें, यही कामना है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
10- बीते कल की यादों के साथ, उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इस हिंदू नववर्ष में आपके हर सपने सच हों।
2-3 लाइनों वाले 10 पारंपरिक नववर्ष संदेश-
11- नव संवत्सर आपके जीवन में नई खुशियां और उजाला लेकर आए।
ईश्वर की कृपा से हर दिन मंगलमय हो, यही कामना है।
12- इस पावन नववर्ष पर प्रभु आपके जीवन से सभी दुख दूर करें।
सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहे।
13- नववर्ष का यह शुभ अवसर आपके जीवन में नई ऊर्जा भर दे।
हर दिन भक्ति और सकारात्मकता से परिपूर्ण हो।
14- भगवान की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों।
यह नववर्ष आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए।
15- नव संवत्सर आपके जीवन को आनंद और उत्साह से भर दे।
ईश्वर आपको सदैव सही मार्ग दिखाएं।
16- इस नए वर्ष में आपके जीवन में धर्म और कर्म का संतुलन बना रहे।
हर दिन नई प्रेरणा और सफलता लेकर आए।
17- मां दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो।
नववर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी साबित हो।
18- नववर्ष का यह शुभ दिन आपके जीवन में नई उम्मीद जगाए।
ईश्वर आपको स्वस्थ और सफल बनाए रखें।
19- प्रभु की कृपा से आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे।
यह नववर्ष आपके लिए उन्नति और शांति का संदेश लाए।
20- नव संवत्सर आपके जीवन में प्रेम, शांति और संतोष लाए।
ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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