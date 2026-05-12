Shayari in Hindi: जीवन की कठिन डगर पर चलना आसान बना देंगी, ये शायरियां आपको जीना सिखा देंगी
Motivational Shayari: जीवन के कठिन रास्तों पर चलने का हौंसला और साहस जब कमजोर हो जाता है तो आगे बढ़ने का जज्बा भी खत्म होने लगता है। इस जज्बे को जिंदा रखने के लिए कई बार ये छोटी-छोटी 2 लाइनों वाली शायरी मोटिवेशन देती हैं। यहां पढ़े बेस्ट मोटिवेशनल हिंदी शायरी।
इंसान की लाइफ में सुख-दुख, जीत-हार और आना-जाना तो लगा ही रहता है। सच्चा और मजबूत इंसान वो है जो इन सारे दुख-बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता रहे। तभी जीवन में उसे सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलता है। एक दिन वहीं इंसान सुखी होता है। जीवन के कठिन पलों से घबराकर उल्टे पांव लौटने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती है। ऐसे में निराशा ही मन को घेरती है। इस निराशा को अगर आपके आसपास भी किसी इंसान को घेरा है तो उसे भेजें मोटिवेशन से भरपूर ये शायरियां, उसके दिन की शुरुआत होगी नयी ऊर्जा के साथ।
- जो उड़ने का शौक रखते है,
वो गिरने का खौफ नहीं रखते।
- मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है,
हम कोशिश भी न करे ये तो गलत बात है!
- निगाहों में मंजिल साफ थी,
बार बार गिरे ,
मगर गिरकर संभलते रहे,
हवाओं ने कोशिशे तो बहुत की,
मगर हम वो चिराग थे
जो आंधियों में भी जलते रहे ।।
- शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है,
यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है।
- कमाल का दरख़्त है मेरे उसूलों का भी,
सब पत्ते झड गए मगर अकड़ में खड़ा है।
- धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें
आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी
- बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है,
जहां से सफलता के हथियार मिलते है!
- फर्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में,
तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से।
- हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है,
ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे।
- मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना,
हौसला देखकर तेरा, मुश्किल आना ही छोड़ दे।।
- कर तू पढ़ाई ऐसी,
की सफलता तेरे कदमों को चूमे,
लोग तुम्हें ढूंढे,
तुम्हारी सफलता का राज पूछने।
- एक दीपक खुद नहीं बोलता प्रकाश उसका परिचय देता है,
आप भी बोलने के बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं।
- शिक्षा ही जिंदगी के नए रास्ते,
और नई उम्मीद खोजती है,
- सिंचाई विद्यार्थी के जीवन को,
कर्तव्य की मूल्य पर तौलती है।
- बिगड़ गया तो आफत जैसा
वैसे काफी शरीफ हूँ मै|
- मुश्किलें हार जाएगी आपको हराते-हराते
अगर आपने अपनी मंजिल
पाने की ठान ली तो..!!
- अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है
अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है
- अभी-अभी मैंने लांघा है समन्दरों को
अभी तो पूरा आसमान बाकी है
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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