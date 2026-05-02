Shayari in Hindi: हार्टटचिंग रोमांटिक शायरियों के साथ पति से करें इजाहर-ए-इश्क
Shayari in Hindi: नयी नवेली शादीशुदा जिंदगी में तो अक्सर ही इजहार-ए-इश्क हो जाता है। लेकिन पति के साथ रिश्तों में रोमांस जिंदा रखने के लिए शादी के कई सालों बाद भी दिल के जज्बातों को बयां करना जरूरी है। ये हार्ट टचिंग शायरियां मैसेज के जरिए भेज कर पति को करें इंप्रेस।
पति के साथ रिश्ते में रोमांस जिंदा रहे तो जरूरी है कि कभी-कभार अपने दिल में उठ रहे प्यार के जज्बातों का इजहार कर दिया जाए। इस काम में मदद करेंगे ये दिल को छू लेने वाली प्यारी सी शायरियां। तो देर ना कर फोन से अभी हार्टटचिंद शायरियों को भेज दें। यहां से चुनें बेहतरीन कलेक्शन।
- जीने की उसे हमने नई अदा दी है,
खुश रहने की उसे दुआ दी है,
ऐ खुदा उसे सारा जहां देना,
जिन्हे अपने दिल में हमने जगह दी है।
- आपके ख्यालों का ख्याल रखना अच्छा लगता है,
हमें पल पल आपके पास रहना अच्छा लगता है,
आप ही चाहत हो आप ही ख्वाहिश हमारी
इसीलिए हर पल आपको प्यार करना अच्छा लगता है।
- दिल की धड़कन और मेरी सदा हो तुम
मेरी पहली और आखिरी वफा हो तुम
चाहा है तुम्हें चाहत से बढ़कर
मेरी चाहत और चाहत की इन्तहां हो तुम।
- मेरा आज मेरा कल आप हो,
मेरी हाथों की मेहंदी हाथों की लकीर आप हो,
हर पल बस आपका ही रहता है ख्याल हमको
कुछ इतना दिल के करीब आप हो।
- सब मिल गया आपको पा कर,
हमारा हर गम मिट गया आपको पा कर,
सवर गई है जिंदगी हमारी हर लम्हे के साथ
आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना कर।
- तुझे चाहते हैं बे इंतहा पर चाहना नहीं आता
ये कैसी मोहब्बत है की हमें कहना नहीं आता।
जिंदगी में आ जाओ हमारी जिंदगी बन के,
तेरे बिन हमें जिंदा रहना नहीं आता।
- अपनी मोहब्बत लुटाऊ मैं,
बना के प्यार का समा आपको चाहू मैं,
आप ही तो हो हमारे सब कुछ
आपकी बांहो में आऊं और सिमट जाऊं मैं।
- आपके दीदार को निकल आए है तारे
आपकी खुशबू से छा गई है बहारे
आपके साथ देखते हैं कुछ ऐसे नज़ारे
की छुप छुप के चांद भी बस आप ही को निहारे।
- तेरे सीने से लगकर तेरी आरजू बन जाऊं
तेरी सांसो से मिलकर तेरी खुशबू बन जाऊं
फासले ना रहे कोई हम दोनों के दरमियान
मैं, मैं ना रहु बस "तुम" बन जाऊं...!!
- इश्क तुझसे करती हूं मैं जिंदगी से ज्यादा,
मैं डरती नहीं मौत से तेरी जुदाई से ज्यादा,
चाहा तो आजमा ले मुझे किसी और से ज्यादा,
मेरी जिंदगी में कुछ नहीं तेरी मोहब्बत से ज्यादा
- परवाह कर उसकी जो तेरी परवाह करे,
जिंदगी में जो कभी ना तन्हा करे,
जान बन के उतर जा उसकी रूह में,
जो जान से भी ज्यादा तुझसे वफा करे।
- सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है
हजार रातों में वो एक रात होती है
निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ
मेरे लिए वही पल पूरी कायनात होती है।
- जिंदगी की हर राह सुनी होती अगर आप ना होते तो,
जिंदगी में इतनी खुशीया ना होती अगर आप ना होते तो,
- अब हम रहना चाहते हैं हर जन्म बस आपके बन कर
क्योंकी शायद हमारे होठों पे मुस्कान ना होती अगर आप ना होते तो।
- मैं बदल जाती हूं एक तेरे पास आने से।
पास आकार खुद को आंखों में तेरी पाने से।
कितनी खुशी मिलती है कैसे बयान करुं,
मुझे देखकर तेरे मुस्कुराने से..
- जाओ कितना भी मना लेंगे,
दूर जाओ कितना भी बुला लेंगे
दिल आखिर दिल है, सागर की रेत तो नहीं
की नाम लिख कर उसे मिटा देंगे..!
- जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो
मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो
तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं मगर
मेरी जिंदगी के कश में एक कश तुम भी हो
- कभी अल्फाज भूल जाऊं कभी ख्याल भूल जाऊं
तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी सांस भूल जाउं
उठ कर तेरे पास से जो मैं चल दूं,
तो जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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