शादी के बाद पत्नी पर फैमिली प्रेशर? एक समझदार पति ऐसे करे सपोर्ट!

संक्षेप: शादी के बाद कई बार पत्नी को परिवार की अपेक्षाओं और दबावों से मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। ऐसे में पति का समझदारी भरा साथ, भावनात्मक समर्थन और सही सीमाएं तय करना पत्नी की मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी होता है।

शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दो परिवारों और उनकी सोच का भी मेल होती है। ऐसे में कई बार अनजाने में पत्नी पर पारिवारिक अपेक्षाओं, सलाहों और दबावों का बोझ आ जाता है। वह नए रिश्तों को निभाने की कोशिश में अपनी भावनाओं को दबा लेती है जिससे मानसिक तनाव, चुप्पी और अंदरूनी थकान बढ़ने लगती है। इस स्थिति में पति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगर पति सही समय पर पत्नी का साथ दे, उसकी भावनाओं को समझे और परिवार के बीच संतुलन बनाए, तो बहुत-सा तनाव खुद-ब-खुद कम हो सकता है। पत्नी को सुरक्षित महसूस कराने का मतलब परिवार से दूरी बनाना नहीं, बल्कि सम्मानजनक सीमाएं तय करना और भावनात्मक समर्थन देना है। जब पत्नी को यह भरोसा होता है कि उसका जीवनसाथी उसके साथ खड़ा है, तब वह हर रिश्ते को ज्यादा सुकून और आत्मविश्वास के साथ निभा पाती है।

उसके साथ खड़े रहें, बीच में नहीं: आपकी पत्नी को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेली है। अगर कोई बात आपको निजी तौर पर समझानी भी हो, तो सबके सामने उसका साथ दें। आपका एक वाक्य- 'मैं देख लूंगा' उसका तनाव कम कर सकता है। साफ और सम्मानजनक सीमाएं तय करें: ज्यादातर तनाव तब बढ़ता है जब हदें तय नहीं होतीं। मिलकर तय करें क्या सही है, क्या नहीं। परिवार से बात शांति और दृढ़ता से करें। याद रखें, सीमाएं बनाना बदतमीजी नहीं है। उसकी भावनाओं को हल्के में ना लें: 'तुम ज्यादा सोचती हो' या 'सब ऐसे ही हैं' जैसे शब्द दर्द बढ़ाते हैं। इसके बजाय कहें— 'मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा लगा।'

'तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए मायने रखती हैं।' 4. परिवार से जुड़ी बातें खुद संभालें: अगर मामला आपके परिवार से जुड़ा है, तो आप खुद बात करें। इससे पत्नी मानसिक थकान और अनावश्यक टकराव से बचती है।

5. घर को उसका सुरक्षित स्थान बनाएं: घर वह जगह होनी चाहिए जहां उसे शांति मिले ना कि और दबाव। घर में रिश्तों की शिकायतें ना लाएं, आराम और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। भावनात्मक सुरक्षा सबसे बड़ी ढाल होती है।

6. नियमित रूप से हाल-चाल पूछें: झगड़े के वक्त ही नहीं, सामान्य दिनों में भी पूछें- 'आज मन कैसा है?', 'कुछ परेशान कर रहा है क्या?'- कई बार यह छोटी-छोटी बातें बड़े तनाव को रोक देती हैं।

7. उसकी गैर-मौजूदगी में भी उसका सम्मान करें: असल साथ तब दिखता है जब वह सामने ना हो। अगर उसकी आलोचना या मजाक हो, तो विनम्रता से रोकें।